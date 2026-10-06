Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3,4 sacudió a varios habitantes de Colombia este martes 6 de octubre a las 8:29 de la noche, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro del movimiento telúrico fue identificado en Chaparral, un municipio ubicado en el departamento de Tolima, y el evento se caracterizó por su profundidad superficial. Esto último significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre, lo que suele incrementar la posibilidad de que sea sentido por la población cercana.

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Según los datos compartidos por el Servicio Geológico Colombiano, tras el sismo varios ciudadanos manifestaron haber percibido el temblor, no solo en Tolima, sino también en departamentos vecinos. Las redes sociales fueron clave para recoger testimonios de quienes afirmaron haber experimentado el fenómeno, señalando ciudades como Cali y Calarcá entre los lugares donde se sintió el movimiento. Una persona que se encontraba en el sur de Cali aseguró: “Mi cama se movió impresionante”. Otros residentes también informaron haber sentido la vibración en distintas áreas de esa ciudad. Así, el evento no solo tuvo impacto en su zona de epicentro, sino que sus efectos alcanzaron diferentes regiones.

La reacción ciudadana no se hizo esperar: el Servicio Geológico Colombiano mantiene operativa una plataforma en línea donde las personas pueden reportar si sintieron o no el sismo. Estos registros voluntarios son fundamentales para el organismo técnico, pues les permiten precisar la magnitud del impacto en las distintas zonas y ajustar su monitoreo en tiempo real. De momento, este movimiento de magnitud 3,4 se suma a otros sismos que han sido registrados y sentidos en varios puntos del país en tiempos recientes, reflejando así la actividad sísmica de la región.

Hasta ahora, el reporte oficial confirma la magnitud, localización y el carácter superficial del sismo. Cualquier variación en los datos dependerá de los análisis posteriores que lleve a cabo el Servicio Geológico Colombiano, pero la información inicial ya permitió aumentar la conciencia ciudadana sobre estos fenómenos naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué lugares de Colombia se sintió el sismo de magnitud 3,4 registrado en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con los testimonios recogidos en redes sociales tras el evento, el sismo, que tuvo su epicentro en Chaparral, Tolima, fue sentido en varias regiones del país, incluyendo Tolima, Cali y Calarcá. Algunas personas describieron el temblor como leve, mientras otros afirmaron que la experiencia fue mucho más intensa.

¿Qué significa que un sismo tenga una profundidad superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

Un sismo se considera de profundidad superficial cuando ocurre cerca de la superficie terrestre, característica que puede hacer que el movimiento telúrico sea más perceptible para las personas ubicadas en las áreas cercanas al epicentro, según la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.