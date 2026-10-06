Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3,9 se registró este martes a las 2:13 p. m., según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Chaparral, Tolima, y su profundidad fue catalogada como superficial, lo que puede explicar por qué fue percibido en distintas regiones y con diversas intensidades. La entidad oficial, el SGC, notificó casi de manera inmediata los datos técnicos del sismo y solicitó a la ciudadanía reportar sus experiencias a través de la plataforma de Sismos Sentidos, lo que permite a las autoridades recopilar información sobre la forma en que la población percibe estos eventos en distintos lugares.

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Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios compartieron sus impresiones sobre el movimiento, destacando diferencias notables dependiendo del lugar donde se encontraban. En Ibagué, algunos habitantes describieron el temblor como “muy suave” y “muy corto”, lo que sugiere que el impacto allí fue leve y de poca duración. Por otro lado, habitantes de Roncesvalles indicaron a través de sus mensajes en redes sociales que en esa localidad el sismo se sintió como fuerte, provocando preocupación entre quienes experimentaron la sacudida. Este contraste evidencia cómo un mismo evento sísmico puede afectar a regiones cercanas de maneras diferentes, dependiendo de factores como la distancia al epicentro y las características del terreno.

Otras ciudades también reportaron haber sentido el temblor. En Pereira, una de las ciudades del Eje Cafetero, personas informaron que la sensación fue “muy suave”. Desde Cali, la capital vallecaucana, varios residentes señalaron que el movimiento fue “suave y rápido”, sin que se reportaran incidentes destacables hasta el momento de los reportes. Además, en Calarcá, una persona ubicada en un segundo piso manifestó que la percepción fue de mayor intensidad, mencionando que “eso fue más fuerte”, lo que sugiere que la altura dentro de una edificación puede modificar la forma en que se siente un sismo.

La obligación de reportar eventos como este recae tanto en las entidades oficiales como en la ciudadanía, permitiendo construir una red de información más precisa sobre la percepción y el impacto de los movimientos sísmicos en el país. De acuerdo con el SGC, estas acciones son clave para fortalecer la comprensión de cómo afectan los sismos a la población, especialmente en zonas con historial de actividad sísmica como lo es el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la magnitud de un sismo y cómo se mide según el Servicio Geológico Colombiano?

La magnitud de un sismo corresponde a la cantidad de energía liberada durante un movimiento telúrico. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta cifra se expresa en la escala de Richter y sirve como indicador objetivo para comparar la fuerza de diferentes sismos. Un sismo de magnitud 3,9, como el ocurrido en Chaparral, Tolima, se considera de baja a moderada intensidad, aunque su percepción puede variar dependiendo de la cercanía al epicentro y las condiciones del lugar.

¿Por qué el sismo se sintió diferente en las ciudades cercanas como Ibagué, Roncesvalles y Pereira?

En el reciente sismo, las diferencias en la percepción entre ciudades como Ibagué, Roncesvalles y Pereira se explican por la ubicación de cada una respecto al epicentro, la profundidad superficial del temblor y las características particulares del terreno en cada localidad. Datos reportados por el SGC y por habitantes en redes sociales mostraron que, mientras en Ibagué y Pereira el movimiento fue calificado como “muy suave”, en Roncesvalles y Calarcá se sintió con mayor intensidad, lo que evidencia que un mismo evento puede vivirse de maneras muy distintas dependiendo de factores geográficos y estructurales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.