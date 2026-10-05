Un sismo de magnitud 3,9 se registró este lunes 5 de octubre de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 8:09 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 155 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 6,82° de latitud y -73,15° de longitud.

De acuerdo con la información oficial, el municipio de Los Santos se ubicó a 9 kilómetros del punto del evento, mientras que Jordán estuvo a 12 kilómetros y Zapatoca a 13 kilómetros.

El registro fue realizado mediante 56 estaciones de monitoreo y posteriormente tuvo estatus manual.

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El SGC reportó una aceleración máxima del terreno (PGA) de 2,39 cm/seg² y un RMS de 0,7 segundos. Hasta el momento del reporte se habían recibido dos informes relacionados con el movimiento.

Los Santos es una de las zonas de Colombia con frecuente actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son habituales en el departamento de Santander.

La profundidad de 155 kilómetros indica que se trató de un sismo profundo. No se reportan en la información suministrada daños materiales ni personas afectadas.

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