Un sismo de magnitud 3,5 se registró este domingo 4 de octubre de 2026 en el departamento de Santander, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Los Santos, Santander, y ocurrió a las 11:19 de la mañana, hora local.

El evento tuvo una profundidad de 145 kilómetros, por lo que se trató de un sismo relativamente profundo.

De acuerdo con el reporte del SGC, la localización del evento fue de 6,79 grados de latitud y -73,14 grados de longitud. El organismo indicó que el registro fue obtenido mediante 54 estaciones y quedó clasificado con estatus manual.

Lee También

Los municipios más cercanos al epicentro fueron Los Santos, ubicado a unos 6 kilómetros; Jordán, a 8 kilómetros, y Villanueva, a aproximadamente 14 kilómetros.

El sismo tuvo un RMS de 0,5 segundos y un gap de 44 grados, parámetros utilizados por las autoridades para establecer la calidad y precisión del registro.

Los Santos y otras zonas de Santander presentan una frecuente actividad sísmica, por lo que este tipo de movimientos son habituales en la región. El reporte corresponde a los datos oficiales disponibles hasta el momento sobre el evento.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.