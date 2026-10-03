Un sismo de magnitud 3,5 se registró este sábado 3 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:10:39 de la mañana, hora local.

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El epicentro fue localizado cerca de Chaparral, Tolima, aproximadamente a 20 kilómetros de este municipio. También se ubicó a 23 kilómetros de San Antonio y a 24 kilómetros de Roncesvalles.

El SGC reportó que el temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 70 kilómetros. La localización del evento fue establecida en las coordenadas 3,80° de latitud y -75,65° de longitud.

El evento fue registrado por 18 estaciones de monitoreo y, al momento del reporte, figuraba con estatus automático.

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La magnitud de 3,5 corresponde a un sismo de intensidad moderada, que puede ser percibido en zonas cercanas al epicentro, aunque el reporte entregado no incluye información sobre daños o personas afectadas.

El SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones y actualiza la información cuando cuenta con nuevos datos sobre el evento.

Hasta el momento, los datos disponibles corresponden al reporte inicial del movimiento registrado en la zona de Chaparral.

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