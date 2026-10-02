La tragedia que dejó el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país hace 53 días sigue cobrando factura en las estructuras del Eje Cafetero. Este jueves 1 de octubre, una de las viviendas que había quedado gravemente afectada y con alto riesgo de colapso se desplomó de manera repentina en el centro de Pereira, desencadenando una intensa carrera contra el tiempo para los organismos de socorro.

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El colapso ocurrió en la carrera 9 con calle 12, una zona comercial muy transitada. En medio de la conmoción, el medio regional Noticias MFG recogió el escalofriante testimonio de Jorge Ramírez Mejía, un vendedor ambulante de helados de la zona que aseguró haberse salvado de milagro por cuestión de segundos de quedar enterrado bajo los escombros.

Según relató Ramírez, minutos antes del colapso había ingresado al inmueble porque una de las personas que residía allí lo llamó para comprarle un helado. “Él me ve a mí y me llama, yo entro y me dice: ‘Regálenme una libra’; yo ahí mismo saqué una moneda de mil, se la pasé, y ella llegó y me dio la mano y él se despidió de mí”, contó el vendedor visiblemente afectado. La despedida fue más emotiva de lo habitual: “Me despedí de ellos y ella me abrazó, y yo salgo y todo se derrumbó”, recordó al señalar que la edificación ya mostraba graves fallas estructurales.

Tras el desplome, unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y equipos especializados de rescate se desplazaron de inmediato al lugar. Las labores permitieron ubicar con vida a una mujer de 37 años entre los escombros, quien fue rescatada de manera exitosa y trasladada de urgencia al Hospital San Jorge de Pereira para recibir atención médica especializada.

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El hecho reabrió el debate sobre el peligro de las edificaciones averiadas que siguen en pie. Por su parte, la Alcaldía de Pereira confirmó que el inmueble ya había sido inspeccionado el pasado 16 de agosto por la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger), entidad que determinó que no era habitable, emitió una resolución para su pronta demolición y colocó sellos de advertencia con la leyenda: “Peligro de colapso, no ingrese ni permanezca aquí”.

Mientras las autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y la UNGRD mantienen el monitoreo de las familias damnificadas por la emergencia sísmica, los organismos de socorro continúan removiendo los escombros para descartar la presencia de más personas atrapadas en la zona.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.