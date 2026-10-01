Un video dejó registrado el momento en que organismos de socorro lograron sacar con vida a una mujer que quedó atrapada tras el colapso de una vivienda en Pereira. La emergencia ocurrió este jueves 1 de octubre en una edificación ubicada en la carrera novena con calle 12, en el centro de la ciudad.

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La mujer, de 37 años, permaneció atrapada entre los restos de la estructura mientras los equipos de rescate adelantaban las labores para ubicarla y liberarla. Las imágenes del operativo muestran cómo los socorristas le suministraban oxígeno y retiraban los elementos que bloqueaban su salida.

Después de varias horas de trabajo, la sobreviviente pudo ser extraída de la vivienda y posteriormente trasladada al Hospital San Jorge de Pereira para recibir atención médica. El rescate estuvo a cargo de organismos de emergencia que llegaron al lugar tras el reporte del colapso.

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🔴Cuerpo de bomberos y Defensa Civil rescataron a una mujer que se encontraba atrapada entre los escombros del edificio que colapsó en Pereira este jueves 1 de octubre. Conozca los detalles de la situación en el link: https://t.co/iSGwWPxGvL pic.twitter.com/sxVmjmleqx — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 2, 2026

La vivienda que se desplomó ya había sido evaluada por las autoridades debido a las condiciones de riesgo que presentaba. La edificación tenía una advertencia de no habitabilidad por posibles fallas estructurales y se había contemplado su demolición.

Este hecho ocurre casi dos meses después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, movimiento que afectó principalmente zonas como Pereira, Cali y varios municipios del Chocó, donde estuvo ubicado el epicentro.

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