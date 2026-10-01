Un video dejó registrado el momento en que organismos de socorro lograron sacar con vida a una mujer que quedó atrapada tras el colapso de una vivienda en Pereira. La emergencia ocurrió este jueves 1 de octubre en una edificación ubicada en la carrera novena con calle 12, en el centro de la ciudad.
La mujer, de 37 años, permaneció atrapada entre los restos de la estructura mientras los equipos de rescate adelantaban las labores para ubicarla y liberarla. Las imágenes del operativo muestran cómo los socorristas le suministraban oxígeno y retiraban los elementos que bloqueaban su salida.
Después de varias horas de trabajo, la sobreviviente pudo ser extraída de la vivienda y posteriormente trasladada al Hospital San Jorge de Pereira para recibir atención médica. El rescate estuvo a cargo de organismos de emergencia que llegaron al lugar tras el reporte del colapso.
🔴Cuerpo de bomberos y Defensa Civil rescataron a una mujer que se encontraba atrapada entre los escombros del edificio que colapsó en Pereira este jueves 1 de octubre.
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 2, 2026
La vivienda que se desplomó ya había sido evaluada por las autoridades debido a las condiciones de riesgo que presentaba. La edificación tenía una advertencia de no habitabilidad por posibles fallas estructurales y se había contemplado su demolición.
Este hecho ocurre casi dos meses después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, movimiento que afectó principalmente zonas como Pereira, Cali y varios municipios del Chocó, donde estuvo ubicado el epicentro.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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