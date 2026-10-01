Las aseguradoras han recibido más de 92.000 reclamaciones relacionadas con los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto, según informó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

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Hasta el momento, las compañías han constituido reservas técnicas por $5,75 billones para atender las solicitudes, aunque el gremio considera que esta cifra podría aumentar debido a que el plazo para presentar reclamaciones se extiende hasta el 9 de agosto de 2028.

Morales señaló que alrededor de 2.100 reclamaciones, equivalentes al 2,2% del total, han sido objetadas por las aseguradoras. Estas solicitudes representan cerca de $25.000 millones en daños que, hasta ahora, no han sido reconocidos.

El dirigente gremial explicó que el terremoto evidenció la amplia brecha de aseguramiento que existe en Colombia.

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En el caso de las viviendas, estimó que el 91% no cuenta con seguro, aunque en las zonas afectadas por el sismo la cobertura podría alcanzar cerca del 20%, debido a que buena parte de las infraestructuras afectadas pertenece a sectores formales.

Fasecolda también destacó que el sector asegurador mantiene su solidez y que las reaseguradoras respaldan a las compañías nacionales. Morales aseguró que ninguna aseguradora enfrenta riesgos de quiebra por los efectos del terremoto.

El gremio considera que el desastre también dejó en evidencia la necesidad de fortalecer la protección financiera de las familias y evaluar una mayor participación del Estado en riesgos que no son cubiertos por el mercado.

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