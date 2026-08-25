Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, elevó una solicitud al sector financiero para que se establezcan alivios especiales dirigidos a campesinos, ganaderos y transformadores de alimentos que sufrieron daños a causa del terremoto del 10 de agosto y del fenómeno de El Niño. De acuerdo con la comunicación oficial, enviada por el ministro Indalecio Dangond a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la principal propuesta consiste en congelar por al menos 12 meses el capital y los intereses de créditos agropecuarios que tienen productores ubicados en las zonas declaradas en emergencia.

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La petición, dirigida específicamente al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, busca que el sector financiero articule un programa especial para quienes han experimentado pérdidas productivas en medio de estos dos eventos críticos. Sin embargo, la iniciativa no se limita al congelamiento de pagos. El Ministerio plantea la necesidad de avanzar en el reperfilamiento de las deudas, lo que implica modificar las condiciones de los préstamos para otorgar mayor margen de maniobra a los productores afectados. Entre las alternativas presentadas se encuentran la extensión de los plazos, periodos de gracia, rediferimiento de cuotas vencidas y la normalización de los reportes de riesgo. Incluso, se pidió que estas reestructuraciones no impacten negativamente la calificación crediticia de los deudores.

Otra de las medidas sugeridas es facilitar el acceso a nuevos recursos: específicamente, el Ministerio solicitó analizar la posibilidad de ofrecer nuevas líneas de capital de trabajo y "retanqueos", recursos imprescindibles para que los afectados puedan recuperar cultivos, reponer inventarios o reparar sus instalaciones. La intención es evitar que quienes perdieron capacidad productiva deban destinar sus ingresos solo a responder por las deudas, en lugar de reactivar sus actividades.

A este complejo panorama se suman los efectos continúados del fenómeno de El Niño. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este fenómeno podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027, generando una baja en la productividad, incremento de costos para alimentar ganado y problemas de disponibilidad de agua. Frente a esto, el Ministerio ha anunciado subsidios para seguros agropecuarios y pilotos para proteger a pequeños productores de eventos climáticos severos.

Además, el Gobierno adelanta acciones específicas en Tolima, donde los incendios han afectado fuertemente a varias familias. Estas incluyen congelamiento temporal de obligaciones con el Banco Agrario, ampliación de plazos y distribución de recursos para la recuperación de pastos e infraestructura esencial.

No obstante, la medida solicitada aún no ha sido aprobada para todos los créditos. Falta la respuesta del sector bancario para precisar condiciones y beneficiarios, lo que deja pendiente la fecha de entrada en vigencia y el alcance definitivo de estos alivios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la solicitud del Ministerio de Agricultura sobre el congelamiento de créditos agropecuarios?

La solicitud del Ministerio de Agricultura implica que miles de productores en zonas de emergencia podrían contar con un alivio financiero temporal, evitando el pago inmediato de cuotas e intereses. Sin embargo, hasta el momento, solo es una petición formal a Asobancaria y las entidades financieras, por lo que su aplicación dependerá de la respuesta y condiciones del sector bancario. Si se aprueba, podría ofrecer un respiro para quienes deben reconstruir su capacidad productiva antes de normalizar sus obligaciones crediticias.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño al sector agropecuario colombiano?

De acuerdo con las advertencias del Ideam, el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta 2027, ocasionando graves impactos en la productividad del campo. Entre sus consecuencias directas están la reducción de la disponibilidad de agua, mayores gastos en alimentación animal y decrecimiento de la producción ganadera y agrícola. Por eso, el Gobierno ha reforzado subsidios y seguros, buscando proteger a los más vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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