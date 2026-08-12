La Contraloría General presentó un balance fiscal que evidencia los importantes retos financieros que recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella, en un momento especialmente complejo por el terremoto que afectó varias regiones del país.

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El informe advierte que Colombia tiene prácticamente agotado su cupo de endeudamiento para 2026: el 97 % ya fue utilizado, dejando solo un 3 % de margen de maniobra.

El recaudo también muestra dificultades. A junio, los ingresos netos alcanzaron $285,78 billones, apenas el 51,9 % de lo previsto para todo el año, mientras los ingresos tributarios sumaron $153,17 billones.

Una parte importante de los recursos obtenidos provino del endeudamiento y la emisión de TES.

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La deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó a $1.167,22 billones, equivalente al 60,3 % del PIB. Dentro de esta cifra, la deuda interna alcanzó $899,80 billones, después de aumentar $61,25 billones durante el primer semestre.

Además, el Estado enfrenta vencimientos e intereses por $62,39 billones entre 2026 y 2027. La Contraloría también cuestionó la baja ejecución de la inversión y el vencimiento de recursos destinados a proyectos.

El nuevo Gobierno deberá enfrentar estas restricciones fiscales mientras atiende las necesidades económicas derivadas del terremoto y busca mantener la estabilidad financiera del país.

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