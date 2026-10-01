Por: Canal Uno

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Tras el fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto, que sacudió diferentes zonas de Colombia, expertos han advertido que las consecuencias en materia de actividad sísmica podrían extenderse durante meses e incluso años.

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Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, explicó que después de un evento de gran magnitud es normal que se registre una mayor actividad sísmica durante las semanas posteriores.

¿Por qué continúan los movimientos?

Según Tovar, este tipo de fenómenos puede generar una alta actividad sísmica debido a la liberación de una gran cantidad de energía durante el terremoto.

Sin embargo, el experto señaló que este comportamiento suele disminuir progresivamente con el paso del tiempo, mientras las zonas afectadas avanzan hacia una estabilización.

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Chocó continúa registrando actividad

Durante las semanas posteriores al terremoto, Chocó ha registrado numerosas réplicas, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en el departamento también se ha identificado un enjambre sísmico.

A esta actividad se suman movimientos registrados en Chaparral y otros sectores del departamento del Tolima, que también han sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades y expertos.

Colombia mantiene una alta actividad sísmica

Colombia continúa siendo un territorio con actividad sísmica debido, entre otros factores, a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe, además de la presencia de numerosas fallas geológicas.

Frente a la posibilidad de anticipar estos fenómenos, Tovar recordó que actualmente no existe una herramienta tecnológica capaz de predecir con precisión cuándo y dónde ocurrirá un terremoto.

Por esta razón, los expertos insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención y conocer cómo actuar antes, durante y después de un evento sísmico.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.