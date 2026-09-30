El enjambre sísmico que mantiene en alerta a Chaparral, Tolima, comenzó a mostrar una disminución en la frecuencia de los movimientos telúricos después de más de una semana de actividad.

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El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el número de eventos diarios ha venido cayendo. El cambio es especialmente evidente al comparar el momento de mayor actividad con los registros más recientes.

El 22 de septiembre se contabilizaron 212 movimientos telúricos en un solo día, mientras que en las últimas 24 horas se registraron menos de 30.

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Desde el 20 de septiembre, cuando comenzó el enjambre, se han presentado más de 1.100 sismos en la zona.

El Servicio Geológico explicó que desde el 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria de los eventos localizados.

Los movimientos registrados durante este periodo han tenido magnitudes entre 2,0 y 4,5, mientras que 24 de ellos han superado una magnitud de 4,0.

La reducción en la cantidad de sismos constituye un cambio en el comportamiento observado durante los primeros días del enjambre, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la zona.

Experto explica por qué están disminuyendo los movimientos

Jhonatan Ortiz, geólogo y profesor de la Universidad del Tolima, explicó a Caracol Radio que la disminución progresiva puede corresponder al comportamiento esperado de un enjambre sísmico.

El experto diferenció este fenómeno de lo que se conoce como un nido sísmico. Mientras un nido puede presentar actividad de manera permanente, un enjambre corresponde a una secuencia temporal de movimientos telúricos.

“Un enjambre sísmico como el de Chaparral es una liberación de energía temporal. Eso es lo que estamos viendo”, explicó Ortiz, citado por la frecuencia.

De acuerdo con el especialista, el comportamiento observado permite prever que la frecuencia de los sismos continúe disminuyendo de manera gradual. Esto no significa, sin embargo, que pueda establecerse que la actividad sísmica terminó o que no volverán a producirse movimientos de mayor magnitud.

¿Significa que ya pasó lo peor en Chaparral?

Ortiz consideró que la etapa más complicada del enjambre podría haber quedado atrás, aunque hizo énfasis en la necesidad de mantener las medidas de prevención.

“Estamos viendo que lo más complicado ya pasó”, afirmó el geólogo citado por la frecuencia, antes de advertir que en cualquier momento puede presentarse un sismo de mayor magnitud, tanto en Chaparral como en otras zonas de Colombia.

Por eso, la disminución de la frecuencia no debe interpretarse como el fin definitivo de la actividad sísmica ni como una garantía de que no ocurrirán nuevos movimientos.

El Servicio Geológico Colombiano también recomendó mantenerse atentos a la información oficial y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

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