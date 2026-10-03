Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica en el sur del Tolima, específicamente en Chaparral, sigue ocupando la atención de autoridades y habitantes de la región, ya que aunque se ha observado una disminución progresiva en la frecuencia de los movimientos telúricos, la serie de sismos no ha concluido. De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la madrugada del sábado 3 de octubre se registró un sismo de magnitud 3,2 en la escala de Richter, con una profundidad considerada superficial. Este evento se presentó a las 2:22 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, una zona que ha sido foco de una secuencia sísmica constante desde semanas atrás.

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El SGC detalló que este no es un hecho aislado, ya que el viernes 2 de octubre se reportaron tres movimientos sísmicos adicionales en la misma zona y todos con profundidad superficial: el primero a las 12:20 a. m. con magnitud 3,3; el segundo a las 4:34 p. m. con magnitud 3,1; y el tercero a las 8:01 p. m. con magnitud 3,0. Así, en menos de 24 horas se han presentado cuatro sismos en el municipio, evidenciando que, aunque la frecuencia ha disminuido en comparación con días anteriores, el aglomerado de movimientos, conocido como enjambre sísmico, sigue activo.

La secuencia sísmica en Chaparral comenzó el pasado 20 de septiembre y, de acuerdo con el SGC, uno de los días de mayor intensidad fue el 22 del mismo mes, cuando se registraron 212 sismos con magnitud igual o superior a 2,0. Desde el inicio de este fenómeno, se han localizado más de 1.100 sismos que superan o igualan la magnitud 2,0. De estos, 24 han igualado o superado la magnitud 4,0 en la escala de Richter, siendo el evento más fuerte de magnitud 4,5.

Las autoridades han hecho énfasis en que el monitoreo continúa y en que no es posible predecir el momento, lugar o magnitud de futuros temblores. Los habitantes y entidades locales permanecen atentos ante posibles réplicas y nuevos eventos, mientras el SGC actualiza periódicamente sus boletines informativos.

¿Cuántos sismos se han registrado en Chaparral durante la secuencia sísmica reciente?

Según reportes del Servicio Geológico Colombiano, desde el inicio de la secuencia sísmica en Chaparral el pasado 20 de septiembre, se han registrado más de 1.100 eventos con magnitud igual o superior a 2,0, lo que demuestra la intensa actividad en la región.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a Chaparral?

Un enjambre sísmico es una serie de sismos de magnitud similar que ocurren en un área específica durante un periodo corto de tiempo, sin un evento principal claramente definido. En Chaparral, este fenómeno ha causado preocupación debido a la persistente frecuencia de movimientos telúricos, aunque su intensidad ha ido disminuyendo según los últimos informes del SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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