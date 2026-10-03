Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El futuro político y administrativo de Ataco, Tolima, atraviesa uno de sus momentos más delicados, pues este lunes se definirá la situación jurídica de su alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez, del exalcalde Miller Aldana Castro y del contratista implicado en presuntas irregularidades alrededor de un ambicioso proyecto de saneamiento rural. De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía General, la investigación sostiene que estos tres sujetos habrían estado implicados en maniobras para direccionar contratos relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco, obra que se financiaría con recursos provenientes del Sistema General de Regalías por un valor de 21.550 millones de pesos. La Fiscalía solicitó que los tres sean cobijados con medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, mientras se esclarezcan los hechos.

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La diligencia comenzó el jueves 2 de octubre ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral, después de que instancias superiores determinaran que dicho despacho era el competente para tramitar la solicitud de la Fiscalía. La audiencia fue aplazada y continuará este lunes 5 de octubre, permitiendo la intervención de los abogados defensores, quienes tendrán la oportunidad de analizar los materiales probatorios incluidos en el expediente: más de 300 audios obtenidos mediante interceptaciones telefónicas, así como documentos y otras pruebas recabadas durante la investigación.

La Fiscalía sostiene en su investigación que los presuntos hechos delictivos se habrían consolidado entre junio y agosto de 2022, periodo en el cual Miller Aldana Castro ocupaba la Alcaldía de Ataco. Entre las irregularidades señaladas figuran posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado. Cabe aclarar que las capturas de Muñoz Briñez, Aldana Castro y el contratista fueron ejecutadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional en acciones realizadas tanto en Ataco como en Florencia, Caquetá.

Mientras la atención se concentra en la próxima decisión judicial, también está por resolverse el panorama administrativo de la municipalidad. Según Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, aún no se ha definido si se nombrará un alcalde encargado y la decisión dependerá de los resultados de la audiencia. La Gobernación revisa actualmente el procedimiento jurídico necesario en caso de que se requiera una designación temporal. Hasta tanto, tanto el alcalde, el exalcalde como el contratista conservan su presunción de inocencia y derecho a la defensa, en espera de la determinación judicial.

¿Por qué la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra el alcalde y los otros implicados en Ataco?

La Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario tras presentar pruebas como interceptaciones telefónicas y documentos que sugerirían la existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos para un proyecto de baterías sanitarias financiado con regalías. Se señala que los implicados podrían haber direccionado esos contratos y cometido delitos como interés indebido en la celebración de contratos, entre otros.

¿Qué significa el delito de interés indebido en la celebración de contratos?

El delito de interés indebido en la celebración de contratos implica que un funcionario o particular interviene en la adjudicación de un contrato público buscando beneficio propio o de terceros, violando el principio de transparencia y legalidad en la contratación estatal, según indica la Fiscalía en este caso de Ataco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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