La investigación por el asesinato de Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y exalcalde de Yopal, tomó un nuevo rumbo y ahora apunta a integrantes de las disidencias de las Farc asociadas con ‘Iván Mordisco’, detalla El Tiempo.

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Torres fue asesinado el 29 de septiembre en la finca La Selvita, en zona rural de Yopal, por dos hombres que huyeron en motocicleta.

Uno de los principales avances surgió tras la captura de un menor de 17 años, quien habría aceptado cargos y entregado información a las autoridades. El joven también habría señalado que trabajaba para la guerrilla, añadió ese medio.

Según los investigadores, citados por ese diario, el segundo atacante sería alias ‘Eduar’, relacionado con el Frente 28 de las disidencias, y quien habría conducido la motocicleta.

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Además, las pesquisas relacionan al otro presunto implicado con el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental, estructura vinculada a ‘Iván Mordisco’. Videos de cámaras de seguridad y un celular incautado ayudaron a reconstruir los movimientos de los responsables.

Una de las hipótesis indica que el crimen pudo estar relacionado con una disputa por el pago de extorsiones.

También aparece alias ‘Mara’, señalado como posible coordinador del asesinato. Las autoridades aún buscan establecer quién ordenó el homicidio y cuál fue el móvil definitivo.

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