Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Duitama, Boyacá, se encuentra consternado tras un nuevo episodio de violencia contra la mujer. Angie Alejandra Luna Rivera, una joven de 26 años, perdió la vida en un trágico hecho ocurrido en la madrugada y que, según información publicada por diferentes medios de comunicación, habría sido perpetrado por su pareja sentimental. Uno de los detalles más estremecedores es que, de acuerdo con estos reportes, la hija de seis años de la víctima presenció todo lo ocurrido.

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Según lo informado, los hechos tuvieron lugar en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Los Tanques. La noche anterior, Angie Luna Rivera y el hombre señalado como su pareja compartieron bebidas alcohólicas, como han confirmado fuentes periodísticas. Sin embargo, sería en la madrugada cuando se desencadenó el ataque mortal, aparentemente con arma blanca. Vecinos del sector manifestaron haber escuchado gritos y golpes durante esos angustiosos momentos, lo que ocasionó alerta y preocupación en la comunidad. No obstante, las autoridades aún deben determinar las circunstancias precisas del crimen.

Dentro de los aspectos más dolorosos del caso, destaca el sufrimiento de la hija de la víctima. La niña, que habría presenciado el asesinato, se percató de que su madre no reaccionaba tras la huida del presunto agresor. Fue entonces cuando acudió a los vecinos en busca de ayuda. Esta situación ha encendido las alarmas respecto a la protección emocional y psicológica que requiere la menor, así como la necesidad de mantener en reserva su identidad para evitar una exposición mayor y garantizar su bienestar integral.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades locales emprendieron las labores investigativas para esclarecer lo sucedido y ubicar al presunto responsable, quien habría escapado del lugar luego de los hechos. Según los reportes publicados el 2 de octubre de 2026, la prioridad es localizar y capturar al hombre señalado. Los investigadores trabajan ahora en la recopilación de testimonios y pruebas materiales que permitan establecer cómo se desarrolló el ataque y determinar responsabilidades penales. Dicha calificación jurídica dependerá únicamente de los elementos probatorios que sean recolectados a lo largo de la investigación.

El caso reaviva la preocupación en Duitama y en el país sobre la magnitud de la violencia de género y la urgencia de fortalecer las rutas de protección y atención a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, evitando que hechos de este tipo se repitan y afecten a más víctimas y sus familias.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Angie Alejandra Luna Rivera en Duitama?

Hasta el momento, la información disponible indica que Angie Alejandra Luna Rivera, de 26 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en su vivienda ubicada en el barrio Los Tanques, Duitama. El ataque habría ocurrido tras una noche de consumo de alcohol y fue presenciado por la hija de seis años de la víctima. Las autoridades buscan al presunto agresor, quien habría huido después de los hechos, y continúan en la recolección de pruebas y testimonios, según lo publicado en medios el 2 de octubre de 2026.

¿Por qué es importante la protección psicológica de la niña testigo del crimen?

La protección psicológica de la niña es fundamental porque presenció el asesinato de su madre, lo que puede tener graves repercusiones emocionales y traumáticas. De acuerdo con la información publicada, su bienestar y privacidad deben ser resguardados, garantizando que reciba atención especializada para sobrellevar las consecuencias de este violento suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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