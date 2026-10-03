Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las intensas lluvias que cayeron durante la tarde del viernes 2 de octubre ocasionaron múltiples afectaciones en la ciudad de Ibagué, entre ellas inundaciones en viviendas ubicadas en la zona de El Salado. De acuerdo con información recogida por la administración municipal, dos viviendas resultaron particularmente impactadas debido al ingreso de agua, una situación que generó la intervención inmediata de la Alcaldía.

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El secretario de Infraestructura de Ibagué, Marco Matheus Saavedra, indicó que el punto donde se presentó la emergencia corresponde a una red de alcantarillado antigua, ajena a las obras nuevas que actualmente se desarrollan en la vía al Salado. Según declaraciones recogidas durante una visita al sector, Saavedra precisó que estas viviendas están conectadas a una red existente, lo que obliga a un diagnóstico diferenciado respecto al sistema que se está implementando en la zona.

Una de las posibles causas identificadas por la administración fue la obstrucción de la red de alcantarillado por el ingreso de troncos o residuos arrastrados por las lluvias, situación que pudo entorpecer la evacuación eficiente del agua y desencadenar el anegamiento. Por tal motivo, la primera medida adoptada será una limpieza exhaustiva del sistema con el apoyo del IBAL, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado. Se empleará el equipo Vactor, una herramienta especializada para retirar obstrucciones y permitir así el restablecimiento provisional del servicio en las viviendas afectadas, según lo expresado por el funcionario.

Sin embargo, la Alcaldía prevé que la solución no se limite a la asistencia inmediata. Como parte del plan de acción, después de la limpieza inicial será indispensable realizar inspecciones técnicas para determinar la viabilidad de reemplazar toda la infraestructura actual y conectarla al nuevo sistema de alcantarillado, que forma parte de las obras de modernización de la vía al Salado. Saavedra enfatizó que la administración considerará ambas alternativas: tanto el mantenimiento preventivo como la posible integración de la red antigua al sistema moderno, con el objetivo de encontrar una solución definitiva.

De forma paralela, se ofrecerá atención específica a las dos viviendas afectadas, incluyendo la revisión detallada de los daños y el planteamiento de respuestas a corto y largo plazo. El balance de la emergencia evidenció que, además de esta situación en El Salado, más de 15 incidentes similares se reportaron en otros puntos de Ibagué, derivados de inundaciones, caída de árboles y daños en la infraestructura local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrieron inundaciones en viviendas de El Salado, Ibagué, tras las lluvias del 2 de octubre?

Las inundaciones en viviendas de El Salado, Ibagué, tras las lluvias del 2 de octubre, ocurrieron porque la red de alcantarillado a la que están conectadas estas viviendas sufrió una posible obstrucción debido al ingreso de troncos u otros elementos. Según el secretario de Infraestructura, esta red antigua es independiente de las obras nuevas de la vía al Salado y la acumulación de residuos bloqueó el adecuado flujo de agua, provocando el anegamiento.

¿Cuál es la solución propuesta por la Alcaldía de Ibagué ante las afectaciones por lluvias en El Salado?

La solución propuesta por la Alcaldía de Ibagué ante las afectaciones por lluvias en El Salado inicia con la limpieza de la red de alcantarillado existente mediante el equipo Vactor para retirar obstrucciones y atender la emergencia. Posteriormente, el IBAL realizará inspecciones técnicas para evaluar si es posible reemplazar la vieja infraestructura y conectarla al nuevo sistema que se construye en la vía al Salado, con el objetivo de ofrecer una solución a largo plazo a los problemas derivados de las lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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