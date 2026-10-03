Por: El Espectador

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En medio de un revuelo generado por la filtración de audios comprometedores, Germán Andrés Miranda Montenegro, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director general de Bomberos, fue declarado insubsistente por el gobierno nacional. Según información confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el caso se sustenta en grabaciones que habrían llegado a manos del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, en las cuales se sugiere que Miranda Montenegro intervenía con la Fiscalía General de la Nación para facilitar supuestas irregularidades y encubrir hechos del pasado.

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De acuerdo con declaraciones oficiales, los audios sugieren que Miranda Montenegro estaría gestionando acciones indebidas, algo que Lara calificó como totalmente incompatible con la misión de transparencia en la administración pública. Al ser consultado por los medios, el ministro fue enfático: “Existen unos audios en donde él dice que habría que tramitar algunas cosas indebidas para que, básicamente, no se investigue en la Fiscalía unos hechos que ocurrieron hace varios años. Esto es absolutamente incompatible con la misión que tenemos aquí”. Así lo señaló El Espectador al cubrir la coyuntura nacional.

La controversia tomó fuerza con la publicación de los audios por El Tiempo. En estos, se escucha una conversación, aparentemente entre Miranda Montenegro y el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, Antioquia. El intercambio de palabras revela discusiones sobre sumas de dinero destinadas a “arreglar” procesos judiciales en ese municipio; incluso, Miranda Montenegro afirma: “Primero tenemos que ver el monto y, dependiendo del monto, arreglar eso”. Además, se hace referencia a la posibilidad de dejar intervenir a un tercero en el expediente y, en otra grabación con Morales, expresa su preocupación ante una posible imputación por parte de la Fiscalía, sugiriendo tácticas para evitar la atención de ciertos funcionarios, según detalla El Tiempo.

Otra grabación difundida muestra al exdirector organizando la recolección de documentos relevantes con una funcionaria, a quien le habría pedido total discreción sobre el tema. Lo llamativo es la instrucción que da para no informar a nadie sobre las diligencias en torno a expedientes judiciales ligados a la gestión de Bomberos en Envigado.

La decisión de retirar a Miranda Montenegro fue sustentada por el presidente Abelardo de la Espriella en la red social X, quien aseguró tener conocimiento de hechos comprometidos que debían ser esclarecidos por las autoridades. Cabe resaltar que Miranda Montenegro había sido designado en el puesto apenas el pasado 7 de septiembre, según reportes de El Espectador.

¿Por qué declararon insubsistente al director de Bomberos Germán Miranda Montenegro?

El exdirector fue declarado insubsistente tras la filtración de audios presentados por medios como El Tiempo, los cuales sugieren que habría estado involucrado en la gestión de acciones irregulares, presionando para detener investigaciones judiciales relacionadas con hechos pasados. La decisión la tomó el presidente Abelardo de la Espriella y fue comunicada oficialmente por el ministro Rodrigo Lara.

¿Qué tipo de conversaciones comprometieron a Miranda Montenegro según los audios publicados?

Según El Tiempo, las grabaciones presentaban a Miranda Montenegro conversando con el capitán Luis Bernardo Morales, donde se hablaba de cobros para “arreglar” situaciones jurídicas en Envigado. Además, discutía estrategias para evitar que ciertas investigaciones llegaran a manos de funcionarios de la Fiscalía, lo que provocó su salida del cargo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.