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La ampliación del plazo para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali ha marcado una nueva etapa en la gestión urbana de la ciudad. De acuerdo con información presentada ante el Tribunal Administrativo del Valle, la decisión de extender este plazo hasta el 9 de julio de 2027 responde a la necesidad de acoplar la planificación territorial a las nuevas condiciones originadas por el reciente sismo, situación que las autoridades consideran esencial abordar en el proceso de ajuste normativo y técnico para el futuro de Cali.

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Según el Ministerio de Vivienda, el POT es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión del territorio. Consiste en un conjunto de políticas, acciones administrativas y de planificación física orientadas al desarrollo sostenible del municipio en diferentes horizontes de tiempo. La administración municipal sustentó que el terremoto puso de manifiesto vulnerabilidades y desafíos que no pueden ser ignorados, lo cual hizo indispensable revisar los escenarios y lineamientos que definirán el crecimiento y la seguridad urbana.

Vanesa López Rojas, directora del Departamento Administrativo de Planeación, explicó que la actualización deberá enfocarse en analizar en profundidad el comportamiento del suelo, la vulnerabilidad de las edificaciones y las condiciones de riesgo evidenciadas por el movimiento telúrico. También enfatizó la relevancia de incorporar estudios de microzonificación sísmica como requisito para avanzar, así como el cumplimiento estricto de estudios de suelo, análisis técnicos y cálculos específicos al construir en las zonas afectadas por el evento.

El proyecto de actualización, que fue radicado el 3 de agosto ante el Consejo Municipal de Planeación, debió postergar su desarrollo para destinar recursos institucionales a la atención de la emergencia. Ahora, con seis meses adicionales concedidos, las autoridades priorizan no solo los aspectos técnicos, sino también la recuperación de la participación ciudadana, que se vio afectada durante la crisis. Esto permitirá que la comunidad exprese sus inquietudes y expectativas sobre el futuro de la ciudad e incida en las decisiones sobre el uso y la ocupación del territorio, a partir de lecciones aprendidas tras el terremoto.

En definitiva, uno de los mayores retos que enfrenta el POT de Cali tras la ampliación es reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos. Para esto, la administración y los expertos trabajan conjuntamente, incorporando miradas locales, regionales y nacionales para definir una hoja de ruta que incluya tanto rigor técnico como la voz activa de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se amplió el plazo del POT en Cali luego del sismo?

La extensión del plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali se dio porque la administración argumentó ante el Tribunal Administrativo del Valle que el sismo generó nuevas condiciones y riesgos en la ciudad. Esto exige analizar el comportamiento del suelo, la vulnerabilidad de edificaciones y realizar estudios técnicos que permitan ajustar la planeación urbana de forma segura y adecuada, según declaraciones de autoridades locales recogidas en el texto.

¿Qué implica la microzonificación sísmica para el POT de Cali?

La microzonificación sísmica es un estudio que identifica y clasifica las zonas de la ciudad según su comportamiento ante eventos sísmicos. Este análisis técnico resulta fundamental para definir en el POT las condiciones de suelo y los riesgos específicos en diferentes áreas de Cali, lo que permite tomar decisiones informadas para futuras construcciones y la seguridad urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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