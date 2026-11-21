Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, una familia afronta un profundo dolor tras sufrir la pérdida de dos de sus integrantes en accidentes de tránsito, en hechos ocurridos con apenas semanas de diferencia. Según el relato recogido, Elcy Valencia y su sobrina, Aylin Mariana Agudelo Moncada, perdieron la vida en diferentes sectores de la ciudad, dejando a sus seres queridos en medio de una tragedia prolongada.

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La primera víctima, Elcy Valencia, falleció el 6 de octubre de 2026 mientras cruzaba una vía cerca de los apartamentos de Multifamiliares El Tejar, en el sur de Ibagué. La mujer de 60 años había salido de su hogar para comprar una hamburguesa para su hija y realizar una apuesta en un punto Gana Gana. Cuando regresaba, fue arrollada por una motocicleta y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Su familia recibió la noticia y acudió al sitio, enfrentándose a una dolorosa escena, de acuerdo con los detalles entregados en la nota.

Menos de mes y medio después, el 20 de noviembre, la tragedia volvió a golpear a la familia. Esta vez la víctima fue Aylin Mariana Agudelo Moncada, una joven de 23 años que transitaba en motocicleta por la calle 37, entre las carreras Quinta y Sexta, frente a Comfenalco. Mariana era estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Tolima y se desempeñaba laboralmente en la Notaría Quinta. Según la información relatada por la hija de Elcy, Aylin estaba a solo dos cuadras de llegar a casa cuando ocurrió el accidente.

Las primeras versiones señalan que otra motociclista habría salido de una estación de servicio e impactó la moto de Mariana. Ambas cayeron al pavimento y, en cuestión de segundos, una chiva turística llamada ‘El Patrón’ habría arrollado a la joven. En palabras de una de sus familiares, la percepción es que el vehículo transitaba a una velocidad significativa y que los afanes de quienes conducen en la ciudad pueden ser un factor de riesgo.

La hija de Elcy no solo expuso la magnitud de la pérdida, sino que también hizo un llamado a la responsabilidad de los conductores y cuestionó los señalamientos que suelen recaer sobre las víctimas en estos hechos. Según la familiar, la ley a menudo protege a quien sobrevive y permite que surjan dudas sobre la culpabilidad de quien perdió la vida.

En conclusión, el dolor de una familia ibaguereña resume la gravedad de los accidentes de tránsito y plantea interrogantes sobre la cultura ciudadana y el actuar de quienes circulan por las vías de la ciudad.

¿Cómo ocurrieron los accidentes de tránsito que provocaron la muerte de Elcy Valencia y Aylin Mariana Agudelo Moncada en Ibagué?

Según la información proporcionada, Elcy Valencia murió el 6 de octubre de 2026 tras ser atropellada por una motocicleta mientras cruzaba una vía en el sur de Ibagué. En el segundo caso, Aylin Mariana Agudelo Moncada falleció el 20 de noviembre luego de que su motocicleta colisionara con la de otra conductora que salía de una estación de servicio; ambas cayeron y Mariana fue arrollada por una chiva turística llamada ‘El Patrón’.

¿Qué solicitudes y reflexiones hizo la familia de las víctimas tras los dos accidentes en Ibagué?

La hija de Elcy Valencia hizo un llamado a los conductores para que manejen con más cuidado y evalúen su estado de ánimo y prisa al conducir. Además, expresó su inconformidad por los señalamientos que a menudo recaen sobre las víctimas fallecidas, señalando que la ley suele amparar a quienes sobreviven y que surgen suposiciones injustas sobre la responsabilidad de quienes pierden la vida en estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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