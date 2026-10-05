Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernación del Tolima ha dado inicio a una etapa decisiva para las familias que resultaron damnificadas por el reciente sismo y los incendios forestales que azotaron varios municipios de la región. Este martes se comenzará la entrega de materiales esenciales para reconstruir las viviendas, siendo Rovira el municipio donde se distribuirán los primeros kits a las familias beneficiarias, de acuerdo con información oficial proporcionada por la gobernación.

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La estrategia, liderada por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, prioriza soluciones concretas para quienes sufrieron daños en sus casas durante las emergencias. Cada familia recibirá un completo kit de reconstrucción capaz de levantar una vivienda de 4 por 6 metros, la cual contará con dos habitaciones y un baño independiente. El paquete incluye 794 bloques, 49 bultos de cemento y 18 tejas, materiales suficientes que permitirán avanzar hacia el sueño de tener una casa segura y digna, como se especifica en el informe presentado.

En el desarrollo de esta estrategia, los materiales serán recibidos inicialmente en las administraciones municipales y luego entregados directamente a las familias afectadas. Luis Cárdenas, director de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que “estamos llevando un kit de construcción para que estas personas puedan tener una vivienda digna después de sufrir esta calamidad tan terrible”, y reiteró el compromiso asumido por la gobernadora Adriana Magali Matiz para garantizar una recuperación efectiva de los hogares perjudicados.

Cárdenas también destacó que el departamento ha dejado atrás la primera fase de atención inmediata, enfocándose ahora en la etapa de reconstrucción de las viviendas. “Ya estamos superando la fase de atención de la emergencia y ahora llegamos a la fase de reconstrucción”, indicó el funcionario, resaltando el avance en el proceso de recuperación tras las situaciones de emergencia vividas en Tolima.

Finalmente, Rovira será el punto de partida para convertir los materiales entregados en nuevas residencias que permitan a las familias restablecer sus vidas tras haber perdido total o parcialmente sus casas. El trabajo articulado entre la gobernación y las alcaldías es fundamental para que esta etapa logre un impacto positivo y visible en las zonas más afectadas del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los materiales que entrega la gobernación del Tolima para reconstrucción de viviendas?

De acuerdo con la información oficial, la gobernación del Tolima entrega a cada familia un kit que incluye 794 bloques, 49 bultos de cemento y 18 tejas, elementos destinados a la construcción de una vivienda de 4 x 6 metros con dos habitaciones y un baño independiente.

¿Cómo se lleva a cabo la entrega de ayudas tras emergencias en Tolima?

La entrega de materiales se realiza en coordinación entre la gobernación del Tolima, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo y las administraciones municipales. Inicialmente, los materiales son recibidos por las alcaldías, que luego los distribuyen a las familias afectadas en los municipios damnificados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.