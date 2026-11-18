Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Fondo Milagro hizo un anuncio significativo: espera entregar al menos 2.700 viviendas de interés social en diciembre de 2026 a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. Así lo afirmó Luis Felipe Henao, gerente recientemente posesionado del Fondo, durante una entrevista que concedió a Noticias Caracol. Henao explicó el estado actual de los avances y el plan que está ejecutando la entidad para responder a las necesidades de quienes perdieron sus hogares tras la emergencia.

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Según información oficial suministrada por el Fondo Milagro, en este momento hay más de 1.582 viviendas nuevas ya terminadas, otras 2.584 en fases avanzadas de construcción y más de 416 unidades localizadas en diferentes departamentos del país. Estas cifras, presentadas por la gerencia en Noticias Caracol, reflejan la magnitud de la tarea pendiente y los esfuerzos desplegados para garantizar soluciones habitacionales en distintas regiones afectadas por el terremoto.

El Fondo Milagro estudia diversas alternativas para atender a los damnificados. Entre las opciones mencionadas por Henao están la reparación y reforzamiento de inmuebles, la edificación de nuevas viviendas, la reconstrucción y el reasentamiento de familias, todo dependiendo de las condiciones particulares de cada caso. Esta variedad de respuestas busca adaptarse a los distintos escenarios detectados en las visitas técnicas realizadas a las zonas afectadas.

En el aspecto financiero, el gerente del Fondo Milagro detalló que disponen de 626.000 millones de pesos asignados especialmente para contratar y ejecutar las intervenciones de reconstrucción. Adicionalmente, existe un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, que suma más de 780.000 millones de pesos, y se proyectan futuras apropiaciones presupuestales, junto con apoyo del sector privado por 2 billones de pesos, según lo informado por Henao. Asimismo, mencionó la articulación de recursos junto a alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación familiar y otros ministerios como los de Salud y Transporte.

Sin embargo, el anuncio llegó en medio de reclamos de habitantes de varias ciudades, como Pereira, Manizales, Quibdó y Cali, quienes, tres meses después del sismo, aún esperan ayudas concretas para la reconstrucción de sus viviendas. A esto se suma la polémica sobre los salarios dentro del Fondo Milagro. La elevada nómina mensual, que ascendía a 765,6 millones de pesos, generó críticas y provocó la salida del anterior gerente, Jaime Uribe. Al respecto, Henao aseguró que implementará una estructura más austera y recortará los salarios para ajustarlos a la situación de las familias afectadas.

Con estos retos sobre la mesa, el Fondo Milagro busca materializar sus avances y cumplir la meta de entregar viviendas antes de finalizar 2026, transformando los anuncios en soluciones reales para las familias damnificadas por el terremoto.

¿Cuántas viviendas entregará el Fondo Milagro a familias afectadas por el terremoto de Colombia?

De acuerdo con los datos compartidos por Luis Felipe Henao a Noticias Caracol, el Fondo Milagro tiene como objetivo entregar por lo menos 2.700 viviendas de interés social en diciembre de 2026 para las familias que resultaron damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que impactó al país el 10 de agosto.

¿Cuáles son los recursos económicos con los que cuenta el Fondo Milagro para las obras de reconstrucción?

El Fondo Milagro dispone de 626.000 millones de pesos de asignación directa, más de 780.000 millones a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda y se estima un aporte adicional de 2 billones de pesos provenientes del sector privado, junto con apoyos de entidades territoriales y diferentes ministerios, según lo informado por el gerente en Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.