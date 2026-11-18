Por: Caracol TV

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Wayne Rooney, quien es ampliamente reconocido como una de las figuras más emblemáticas del Manchester United y de la selección nacional de Inglaterra, compartió recientemente un capítulo oscuro de su vida que hasta ahora había permanecido en la intimidad. Según una confesión pública hecha en el pódcast ‘Life at the Midpoint’, el exfutbolista relató abiertamente los difíciles momentos que enfrentó, caracterizados por el abuso del alcohol, episodios de depresión profunda y pensamientos relacionados con el suicidio en la etapa de mayor éxito de su carrera.

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De acuerdo con sus propias palabras, Rooney llegó a aislarse por completo debido al consumo excesivo de alcohol, sumergiéndose en jornadas que llegaban a durar dos días, sin contacto con otra persona y sin otro propósito que beber. El exjugador enfatizó que esta conducta se presentó justo en el periodo considerado como el mejor de su trayectoria futbolística, lo que añade un matiz de complejidad al entender las presiones internas que enfrentaba a pesar de sus logros en el fútbol. "Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", reconoció Rooney, dando cuenta del conflicto entre su imagen pública de éxito y la realidad que vivía en privado.

El antiguo goleador también explicó que intentaba ocultar su sufrimiento. Afirmó que lidiar con esta situación le resultaba especialmente difícil y que llegó al punto de no querer mantener contacto con nadie fuera de las canchas de fútbol. Solo sentía comodidad en el terreno de juego, mientras que fuera de él prefería evitar tiendas y calles, hasta el punto de considerar seriamente el suicidio. "Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie", manifestó Rooney durante la entrevista.

Rooney también reflexionó sobre la dificultad para buscar ayuda, pues sentía que en su entorno existía la presión de ocultar cualquier tipo de "debilidad". El exfutbolista admitió que, de haber intentado conseguir apoyo profesional, se hubiera percibido a sí mismo como "menos hombre". Actualmente, ya retirado del fútbol activo, Rooney se desempeña como comentarista de televisión y escribe columnas de opinión para la BBC, consolidándose como una voz influyente fuera de las canchas. De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, su testimonio puede abrir nuevas conversaciones sobre la salud mental entre deportistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Wayne Rooney ocultó sus problemas de salud mental durante su carrera?

Wayne Rooney explicó en una entrevista en el pódcast ‘Life at the Midpoint’ que evitó buscar ayuda profesional debido a la presión de enmascarar las debilidades. Comentó que sentía que pedir ayuda se asociaba con ser "menos hombre", por lo que prefirió lidiar en silencio con su sufrimiento, incluso durante los momentos más exitosos de su carrera en el Manchester United, según citó Noticias Caracol.

¿Qué síntomas de depresión mencionó Wayne Rooney en su testimonio?

De acuerdo con la charla citada por Noticias Caracol, Wayne Rooney relató que experimentó aislamiento social, abuso del alcohol y pensamientos suicidas. Se encerraba en casa durante días, sentía incomodidad fuera del campo de juego y prefería no interactuar con otras personas, síntomas que están asociados con cuadros depresivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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