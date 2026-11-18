Por: Caracol TV

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Jorge Luis Linares, reconocido por haber sido tres veces campeón mundial de boxeo, fue detenido en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. La información fue confirmada oficialmente por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y está respaldada por distintos reportes de prensa y publicaciones en las redes sociales, tanto del propio Linares como de figuras cercanas en el ámbito deportivo.

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De acuerdo con la información difundida, Linares, quien suele residir en Miami, Florida, había viajado a Texas para asistir a un evento deportivo. Al intentar volar de regreso el domingo, fue retenido por las autoridades migratorias estadounidenses. Su entrenador, Freddie Roach, evidenció la presencia de Linares en El Paso al publicar una fotografía junto a él en sus redes sociales el fin de semana. Más tarde, Linares escribió en su cuenta de la red social X: "Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura", dejando clara su circunstancia desde la mañana del mismo día en que pretendía viajar.

La Asociación Mundial de Boxeo, a través de su presidente Gilberto Mendoza, confirmó la detención el lunes, indicando que el caso estaba bajo la supervisión de un equipo de abogados de inmigración y manifestando su apoyo personal al exboxeador: "Siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge". El bufete de abogados Wilner & O'Reilly, consultado telefónicamente por la Agencia France-Presse (AFP), aseguró que está encargado de la defensa legal de Linares y entregó un comunicado donde señala que el deportista "se encuentra legalmente en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades". Además, enfatizaron que la resolución de este caso depende de los procedimientos migratorios establecidos, los cuales requieren tiempo.

La AFP contactó al ICE para obtener detalles sobre los motivos de la detención, pero no obtuvo respuesta inmediata. Mientras tanto, la trayectoria de Linares en el boxeo sigue siendo destacada. Oriundo de Barinas, Venezuela, fue campeón en las categorías pluma, superpluma y ligero durante sus veinte años de carrera profesional. Obtuvo su primer título mundial en 2007, consagrándose luego campeón superpluma de la AMB y, posteriormente, campeón ligero tanto de la AMB como del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Finalmente, se retiró en 2023 tras una derrota en Liverpool.

El contexto migratorio en Estados Unidos permanece tenso, especialmente después del regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, lo que ha implicado un endurecimiento de las políticas de arresto y deportación, según lo informado en el artículo.

¿Por qué fue detenido Jorge Luis Linares en Texas por el ICE?

Jorge Luis Linares fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas, tras participar en un evento deportivo y al momento de intentar regresar a Miami. El motivo específico de su detención no ha sido detallado, y la AFP no recibió respuesta inmediata del ICE sobre las circunstancias del caso, aunque sus abogados afirman que se encuentra legalmente en el país y colabora con las autoridades.

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Luis Linares en el boxeo mundial?

Jorge Luis Linares, nacido en Barinas, Venezuela, tuvo una destacada carrera en el boxeo mundial al conseguir títulos en tres divisiones: pluma, superpluma y ligero. Fue campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2007, superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de 2008 a 2009, y ligero de la AMB y el CMB de 2014 a 2018. Se retiró en 2023 tras competir en Liverpool, acumulando 47 victorias, 29 por nocaut, y nueve derrotas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.