La lesión de Gustavo Puerta durante el amistoso de la Selección Colombia contra Chile dejó una preocupación que empezó a disiparse con el primer reporte sobre su estado de salud.

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El mediocampista no presenta ruptura del ligamento cruzado, una de las posibilidades que más inquietud había despertado por la forma en que salió del terreno de juego.

La información fue divulgada por el periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, quien señaló que el primer informe médico descartó ese daño en la articulación.

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El volante continuará bajo tratamiento y deberá someterse a nuevos exámenes para establecer con mayor precisión el alcance de la afectación y los pasos que seguirá durante su recuperación.

La noticia representa un respiro para el entorno de Néstor Lorenzo, especialmente después de las imágenes que dejó el encuentro disputado en Santiago. Puerta tuvo que abandonar la cancha entre lágrimas, con evidentes muestras de dolor y sin poder continuar el compromiso, lo que llevó a que fuera trasladado en ambulancia a un centro médico para recibir atención.

🚨🇨🇴 ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN COLOMBIA! GUSTAVO PUERTA ROMPIÓ EN LLANTO. #futbol2026 #seleccioncolombia https://t.co/rlC3amYBfp — Gol Caracol (@GolCaracol) November 17, 2026

Qué lesión sufrió Gustavo Puerta en el partido contra Chile

El episodio ocurrió cerca del minuto 39 del primer tiempo, cuando el mediocampista colombiano disputó un balón con César Pérez. En la acción, el jugador chileno intentó recuperar la posesión y terminó arrastrando por detrás la pierna del futbolista de la ‘Tricolor’. El movimiento provocó una reacción dolorosa en la rodilla y Puerta quedó tendido sobre el césped.

La atención médica llegó rápidamente, pero el volante no pudo reincorporarse para seguir jugando. El cuerpo técnico decidió sustituirlo y Juan Manuel Rengifo ingresó en su lugar. La preocupación aumentó cuando se conoció que el futbolista había sido llevado a un hospital para que revisaran la articulación afectada.

La primera valoración permitió descartar una ruptura del ligamento cruzado y apuntó a una distensión. Aunque el resultado inicial aleja uno de los escenarios más delicados, todavía será necesario conocer los resultados de las pruebas complementarias para determinar la magnitud de la lesión y el tiempo que necesitará Puerta para volver a competir.

Gustavo Puerta seguirá en observación y tendrá nuevos exámenes

El reporte conocido también indicó que el mediocampista continuará con tratamiento y que su evolución será revisada durante las siguientes horas. Los exámenes previstos para este miércoles 18 de noviembre permitirán ampliar la evaluación médica y precisar el estado de la rodilla después del golpe que recibió ante Chile.

Por ahora, no se ha establecido cuánto tiempo estará fuera de las canchas. La recuperación dependerá de cómo responda a las primeras medidas médicas y de los resultados de los estudios que completen la valoración. Por esa razón, el descarte inicial de una ruptura del ligamento cruzado es una noticia favorable, pero aún no permite anticipar una fecha para su regreso.

Puerta venía teniendo protagonismo con la Selección Colombia. Después de su actuación en el Mundial de 2026, el volante se había consolidado como una de las alternativas importantes para Néstor Lorenzo y fue titular en los cinco partidos que disputó el combinado nacional en ese torneo. Su lesión, por eso, también despertó inquietud sobre su disponibilidad para los próximos compromisos.

Néstor Lorenzo expresó su preocupación por el golpe que sufrió Puerta

Al terminar el encuentro frente a Chile, el entrenador de Colombia se refirió a la situación del mediocampista y reconoció que el golpe había sido fuerte. “Esperemos que lo confirmen, esperemos que sea lo menos grave posible. Fue un golpe muy duro”, manifestó el técnico argentino en la rueda de prensa posterior al partido.

El amistoso terminó 0-0 y dejó un balance complicado para el cuerpo técnico por las novedades físicas de dos jugadores. Además de Puerta, Dávinson Sánchez tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo tras recibir un golpe en un choque con un rival.

Con el primer reporte sobre la rodilla de Puerta, la atención ahora está puesta en los exámenes que completarán su valoración. La ausencia de una ruptura del ligamento cruzado es el dato más alentador que se conoce hasta el momento, mientras el futbolista inicia el proceso para recuperarse y regresar a la actividad con su club.