Por: Caracol TV

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Miles de pasajeros siguen sufriendo las consecuencias en Estados Unidos por la suspensión total de despegues que tuvo lugar la víspera, situación que aún mantiene a los aeropuertos del país intentando retomar su ritmo normal. De acuerdo con la agencia EFE, hasta este sábado se reportan más de 3.700 vuelos cancelados y casi 2.000 retrasos, lo que evidencia el fuerte impacto operativo generado en los principales puntos de salida y llegada aérea.

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Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó en X (anteriormente Twitter) que “las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana (sábado). Los aviones están saliendo de sus puertas de embarque, rodando por las pistas y despegando, y es seguro volar”. No obstante, Duffy fue claro al advertir que persisten riesgos de más cancelaciones y demoras conforme las aerolíneas hacen nuevos planes de vuelo y reubican tanto a aviones como a tripulaciones en las ciudades donde más se requiere su presencia. El funcionario subrayó que la máxima prioridad “es garantizar que los viajeros regresen a casa, junto a sus familias, de la manera más rápida y segura posible".

El secretario también hizo énfasis en el trabajo de los profesionales del sector aéreo, agradeciendo el “profesionalismo” de los controladores de tránsito aéreo, pilotos y tripulaciones de vuelo, quienes debieron responder frente al caos desatado por la suspensión de todos los despegues durante más de cuatro horas en todos los aeropuertos estadounidenses el viernes. Según datos de FlightAware, hacia las 9:30 hora del Este de EE. UU. (14:30 GMT), ya se habían cancelado 3.785 vuelos y se registraban 1.990 retrasos.

Entre las terminales aéreas más perjudicadas se encuentran O'Hare, en Chicago; Hartsfield-Jackson, en Atlanta; John F. Kennedy, en Nueva York, y el Boston Logan, considerados entre los más transitados de la nación. El Gobierno liderado por Donald Trump atribuyó el incidente a la obsolescencia de los sistemas de comunicación aérea e instó al Congreso a aprobar recursos por 30.100 millones de dólares para renovar esa infraestructura esencial.

Las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer las causas del incidente, pero, por ahora, aseguran que no existen indicios de un ciberataque ni de una acción maliciosa deliberada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron los despegues de vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con la información confirmada por la agencia EFE, la suspensión de todos los despegues en Estados Unidos se debió a fallas atribuidas a la obsolescencia de los sistemas de comunicación aérea. El Gobierno estadounidense explicó que la infraestructura tecnológica requería modernización, razón por la cual solicitó al Congreso una suma importante para realizar mejoras.

¿Qué aeropuertos fueron los más afectados por la cancelación de vuelos en EE. UU.?

Entre los aeropuertos más afectados por la cancelación de vuelos se encuentran O'Hare en Chicago, Hartsfield-Jackson en Atlanta, John F. Kennedy en Nueva York y Boston Logan. Estos, según agencia EFE, se destacan por ser de los más transitados del país y por su relevancia dentro del sistema aéreo nacional.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.