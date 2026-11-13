El Gobierno de Estados Unidos se pronunció este viernes 13 de noviembre sobre la emergencia que obligó a suspender los despegues en los aeropuertos del país y descartó que existan indicios de un ataque terrorista relacionado con la situación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ordenan suspender de urgencia todos los vuelos en EE. UU.; es la segunda vez desde el 11 de septiembre)

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que el incidente obedece a una interrupción en las telecomunicaciones y pidió tranquilidad a los ciudadanos, en medio de la incertidumbre que causó la decisión de las autoridades aeronáuticas.

Mullin explicó que, hasta ese momento, no había indicios de que se tratara de un ataque malicioso contra Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades continuaban investigando para establecer qué provocó la interrupción de las comunicaciones.

La declaración se produjo después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara detener los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses como medida preventiva, debido a problemas que afectaron los centros de control del tráfico aéreo.

Qué se sabe de la emergencia que encendió las alarmas en Estados Unidos

La situación comenzó con restricciones en los aeropuertos de Chicago O’Hare y Midway, pero posteriormente la FAA extendió la medida a todo el territorio estadounidense.

La interrupción afectó las comunicaciones de los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo, encargados de coordinar los desplazamientos de las aeronaves entre los aeropuertos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA trabajaban para identificar y solucionar el problema.

La suspensión se concentró en los aviones que tenían previsto despegar. Las aeronaves que ya estaban en el aire podían continuar hacia sus destinos, mientras que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serían gestionados caso por caso.

La decisión se tomó por razones de seguridad, ante las dificultades para garantizar la coordinación normal del tráfico aéreo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.