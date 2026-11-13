Por: Portal Bogotá

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Bogotá impulsa el desarrollo de su tejido empresarial con la estrategia “Sin Barreras Internacional”, una iniciativa que forma parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), veintiocho micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la ciudad comenzaron un proceso para abrirse camino en el competitivo mercado de Estados Unidos. Esta estrategia responde a la necesidad de superar los obstáculos habituales que enfrentan los negocios que desean vender sus productos en el exterior y expandir sus oportunidades comerciales.

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Estados Unidos se destaca, según datos citados en el artículo, como el segundo mercado de comercio electrónico más grande del mundo, alcanzando ventas anuales que superan los 1,1 billones de dólares y con una base de compradores digitales de más de 260 millones de personas. Con el propósito de aprovechar este escenario, los empresarios seleccionados, provenientes de sectores como moda, cosméticos, aseo, alimentos y accesorios, participaron en un programa que incluyó formación aplicada, asesoría técnica y acompañamiento personalizado.

El proceso se dividió en tres fases clave: primero, fortalecer las ventas digitales de las empresas en Colombia; segundo, preparar a las mipymes para el comercio electrónico transfronterizo; y tercero, establecer operaciones comerciales en plataformas digitales orientadas al mercado estadounidense. Durante este acompañamiento, los empresarios recibieron enseñanzas prácticas sobre temas fundamentales como logística, normatividad internacional, empaques, mecanismos de cobro, conversiones de moneda y estrategias de mercadeo digital.

Para llevar a cabo este proyecto, la SDDE coordinó esfuerzos con organizaciones reconocidas del sector logístico y tecnológico como DHL, FedEx, Zulu, MercadoLibre, TiendaNube y LegalNova. Gracias a estos aliados, las empresas obtuvieron recursos y conocimientos clave para identificar compradores en el exterior, gestionar pagos internacionales y cumplir los requisitos comerciales necesarios para lograr que sus productos lleguen de manera eficiente al mercado de destino.

Con la estrategia Sin Barreras Internacional, Bogotá refuerza la competitividad de sus mipymes y promueve su participación en el escenario global, al facilitar el acceso a herramientas digitales y el acompañamiento experto que permite fortalecer y diversificar sus negocios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia Sin Barreras Internacional para mipymes en Bogotá?

La estrategia Sin Barreras Internacional, promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, consiste en capacitar y acompañar a empresas pequeñas y medianas en el proceso de vender sus productos en Estados Unidos a través de plataformas digitales. Incluye fases de formación, apoyo técnico, y asesoría en logística internacional, normatividad, pagos y marketing, en colaboración con aliados del sector.

¿Qué beneficios ofrece Sin Barreras Internacional a las mipymes de Bogotá?

Sin Barreras Internacional brinda a las mipymes herramientas para fortalecer sus ventas digitales, prepararlas para el comercio electrónico transfronterizo y crear operaciones comerciales estables en Estados Unidos. Además, a través de alianzas con empresas como DHL y MercadoLibre, las mipymes reciben conocimientos sobre logística, pagos internacionales y estrategias de mercadeo, lo que facilita su ingreso y permanencia en mercados internacionales.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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