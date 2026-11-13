Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la preocupación por el envejecimiento de la población ocupa un espacio relevante en las agendas públicas. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia el porcentaje de personas mayores de 60 años aumentó significativamente, pasando de 9,2 % en 2005 a 15,9 % en 2024. En línea con esta tendencia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas proyectó que para el año 2051 el país alcanzará su máxima población, caracterizada por una estructura notablemente envejecida.

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En este contexto, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios en Bogotá se convierte en un punto estratégico para adelantar investigación y proponer soluciones ante los retos que impone el envejecimiento de la sociedad. Según información compartida por la Secretaría Distrital de Salud a través de la red social X, se están promoviendo espacios para reflexionar y diseñar propuestas que respondan a esta transformación demográfica. El secretario de esa entidad, Gerson Bermont, subrayó la importancia de adaptar las políticas y percepciones sociales sobre todos los ciclos de vida, enfatizando que el envejecimiento y la vejez constituyen actualmente la política más relevante tanto en Bogotá como a nivel nacional.

Un punto a destacar es el índice de envejecimiento en Bogotá, que ya alcanzó una tasa de 72 personas mayores por cada 100 menores de 15 años; este dato supera el promedio nacional, ubicado en 60, según cifras oficiales. Ante este panorama, desde la Secretaría Distrital de Salud se plantea la generación de espacios de investigación social y en salud enfocados en el envejecimiento, buscando identificar necesidades, desarrollar nuevas formas de cuidado y adaptar los procesos de atención a la creciente población adulta mayor.

El Complejo Hospitalario San Juan de Dios lidera la creación de un centro de innovación y pensamiento sobre el envejecimiento y la vejez. Según declaraciones del secretario Bermont, el propósito es convocar a toda la sociedad a pensar y construir el futuro del cuidado, el transporte, la arquitectura y el bienestar, considerando que en Bogotá, uno de cada tres ciudadanos será mayor de 60 años en las próximas décadas. Este enfoque pretende transformar tanto el abordaje en salud como la forma en que la ciudad se adapta a los cambios futuros, resaltando la idea de que pensar en la vejez equivale a procurar más bienestar para la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el índice de envejecimiento en Bogotá y cómo se compara con el promedio nacional?

De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el índice de envejecimiento en Bogotá es de 72 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, una cifra mayor que el promedio nacional que se sitúa en 60, lo que resalta la necesidad de adaptar las políticas y servicios a este cambio demográfico en la ciudad.

¿Qué estrategias propone el Complejo Hospitalario San Juan de Dios para enfrentar el envejecimiento de la población?

Según la Secretaría Distrital de Salud, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios está enfocado en procesos de investigación social y en salud, diseñando propuestas para identificar las necesidades de la población mayor y desarrollar nuevas formas de cuidado, enfocándose en el futuro del cuidado, el transporte, la arquitectura y el bienestar de Bogotá ante una sociedad que envejece rápidamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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