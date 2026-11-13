Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dispuesto un completo plan de acción para facilitar los desplazamientos durante el festivo de la Independencia de Cartagena en Bogotá. De acuerdo con la información oficial, cerca de 300 personas, entre Agentes Civiles de Tránsito, el Grupo Guía y la Policía de Tránsito, estarán presentes en los principales corredores viales desde el inicio hasta el cierre del puente festivo, con el fin de garantizar el orden en la salida y el ingreso a la ciudad.

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Según datos compartidos por la propia SDM, se proyecta que durante este fin de semana saldrán de Bogotá más de 1.125.000 vehículos, mientras que se espera el ingreso de aproximadamente 981.000 automotores. En apoyo a ese enorme flujo vehicular, el Centro Estratégico de Movilidad (CEM) ejecutará un monitoreo permanente de los tramos con mayor demanda y ajustará medidas de ordenamiento según evolucione la congestión en cada corredor.

Entre las estrategias implementadas figura el manejo especial del tránsito en la carrera Séptima, donde los domingos y lunes festivos se facilitará el acceso de vehículos desde las 4:00 p. m., además de la coordinación directa con autoridades de municipios vecinos y la activación intermitente de semáforos en la autopista Sur, todo basado en la necesidad presente en el flujo vehicular. El objetivo es tanto agilizar el retorno como prevenir incidentes.

El sábado, 14 de noviembre, se mantendrá el piloto en la carrera Séptima entre calles 193 y 245, desde las 7:30 a. m. hasta el mediodía, como opción alternativa a la autopista Norte para quienes se dirijan hacia el norte durante los sábados, de acuerdo con información de la SDM.

Uno de los puntos centrales es la restricción de pico y placa regional el lunes 16 de noviembre. Este control, que regulará el ingreso por nueve corredores principales de la ciudad, permitirá la entrada de vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6, 8) de 12:00 m. a 4:00 p. m. y de placas impares (1, 3, 5, 7, 9) de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. La medida se aplicará en autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá – vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a quienes retornen a Bogotá organizar sus desplazamientos previamente y consultar el horario permitido para su placa, con el fin de evitar sanciones. Además, se insiste en el llamado a la responsabilidad: revisar el estado técnico del vehículo, respetar las normas y no conducir bajo efectos de alcohol serán acciones fundamentales en un fin de semana con alta movilidad, tal como advierte la Administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa regional en Bogotá para el lunes 16 de noviembre?

El horario para el pico y placa regional el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, será de 12:00 m. a 4:00 p. m. para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. para vehículos cuya placa finaliza en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Qué rutas tendrán controles de tránsito y pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo?

Las rutas con controles y aplicación de pico y placa regional serán autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá – vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí, según lo informó la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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