Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para un destacado evento cultural que une cine, literatura y reflexión académica. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el "Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura" es un espacio pensado para profundizar en el legado de uno de los escritores más influyentes de América Latina. La convocatoria es para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con entrada libre para los asistentes.

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Esta jornada especial contará con la presencia de figuras destacadas. Entre ellas estará Luis Llosa Urquidi, conocido en el ámbito artístico como Lucho Llosa, cineasta, director, productor y guionista peruano. Su perspectiva resulta especialmente relevante porque no solo ha desarrollado una exitosa carrera en el cine, sino que también mantiene un vínculo familiar directo con Mario Vargas Llosa. Además, el evento tendrá la participación de Antonio García Ángel, escritor y guionista colombiano, quien fue discípulo del autor peruano tras recibir su tutoría en el programa Rolex de Maestros y Discípulos. Esta experiencia permitirá indagar en la relación de Vargas Llosa como mentor e inspiración para nuevos talentos en la literatura. La conversación será moderada por Federico Diaz-Granados, reconocido poeta colombiano.

Según declaraciones de Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, este encuentro representa mucho más que un homenaje; es una oportunidad para que las bibliotecas públicas consoliden su papel como espacios de memoria y diálogo. Como afirmó Victorino, "las bibliotecas públicas son escenarios para mantener viva la memoria de grandes autores y propiciar conversaciones que conectan sus obras con nuevos lectores". Además, resaltó la relevancia de tender puentes entre Colombia y Perú a través de la literatura y el pensamiento.

La organización del evento corresponde a la Embajada del Perú en Colombia, en cooperación con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed. Esta alianza fortalece relaciones culturales entre ambos países y reafirma el rol de las bibliotecas públicas como lugares donde convergen la reflexión, el diálogo y la promoción de la literatura latinoamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el homenaje a Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá?

El homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa está programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con entrada libre para quienes deseen asistir, según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Quiénes participan en el homenaje a Mario Vargas Llosa organizado por BibloRed y la Embajada del Perú?

De acuerdo con la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el evento contará con la presencia de Lucho Llosa, cineasta peruano y familiar del homenajeado, junto con el escritor colombiano Antonio García Ángel, discípulo de Vargas Llosa, bajo la moderación del poeta Federico Diaz-Granados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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