Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de Bogotá se enriquece con la llegada de nuevas propuestas cinematográficas accesibles al público. En este escenario destaca la proyección de la película ‘Welcome Back’, una historia que explora las complejas relaciones familiares y el valor del deporte a través de la vida de dos hermanos adoptivos. Este evento es organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en alianza con la Embajada de Japón, y representa una muestra más de la cooperación cultural entre ambas instituciones. La función se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026, en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69 de Bogotá, con entrada libre hasta completar el aforo.

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‘Welcome Back’, dirigida por Naoto Kawashima, desarrolla un drama japonés centrado en Teru, un boxeador joven, interpretado por Kaito Yoshimura, quien compite por el premio al novato del año. Ben, su hermano adoptivo caracterizado por Yugo Mikawa, es un joven autista con una memoria excepcional, pero con claras barreras en la comunicación. Ambos crecieron juntos y forjaron un vínculo emocional fuerte, aunque marcado por la obsesión de Ben con la idea de que "Teru nunca puede perder". Esta premisa dota la historia de una profunda carga emotiva y plantea preguntas sobre la motivación, los lazos familiares y la superación de los límites personales.

El espacio elegido para la proyección es el Aula Audiovisual del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, un lugar reconocido por promover el arte y la cultura en la capital. La invitación de Idartes y la Embajada de Japón busca no solo ofrecer una experiencia cinematográfica única, sino también fomentar el entendimiento y el intercambio cultural entre Colombia y Japón. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá, los asistentes podrán disfrutar de la función el viernes 13 de noviembre de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., en una jornada abierta al público sin costo de acceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se proyectará la película ‘Welcome Back’ en Bogotá?

La película ‘Welcome Back’ se presentará el viernes 13 de noviembre de 2026, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Aula Audiovisual del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69 de Bogotá. La entrada será libre hasta completar el aforo, según información oficial de Idartes y la Embajada de Japón.

¿De qué trata la película ‘Welcome Back’ y quiénes son sus protagonistas?

‘Welcome Back’, bajo la dirección de Naoto Kawashima, narra la historia de Teru, un joven boxeador en competencia por el premio al novato del año, y su hermano adoptivo Ben, un joven autista con habilidades extraordinarias para la memoria pero con desafíos en su comunicación. La trama explora el lazo afectivo entre ambos y el peso de la expectativa familiar, particularmente la obsesión de Ben con que su hermano nunca fracase.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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