Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara con distintas medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño, un evento climático que, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, se caracteriza por la reducción significativa de las lluvias, el descenso en los niveles de los embalses, un mayor riesgo de incendios forestales y presión sobre los recursos que abastecen la ciudad. En este contexto, la campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' hace un llamado contundente a la ciudadanía sobre la importancia de acciones responsables, como el ahorro y el cuidado del agua, con el lema “¡Bájele, Evite, Mídase!”

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Mientras las instituciones adelantan acciones de prevención, la participación activa de los habitantes de la capital cobra especial relevancia para evitar futuros escenarios de escasez o emergencia. Según la Alcaldía de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sostiene la importancia de mantener hábitos que protejan el suministro de agua en estos tiempos críticos.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran tomar duchas cortas, de máximo tres minutos, lo que favorece la reducción del gasto. También se insiste en cerrar la llave durante aquellas actividades en donde no se requiera agua, con el fin de frenar el desperdicio. El uso de la lavadora debe hacerse siempre con la carga completa, y es crucial revisar que los empaques de llaves, duchas o tuberías no tengan escapes que puedan provocar pérdidas de agua no detectadas.

Adicionalmente, se recomienda no lavar el carro directamente con chorros de agua, sino utilizar baldes para aprovechar mejor este recurso. La limpieza de tanques de almacenamiento debe hacerse mínimo dos veces al año para evitar la contaminación del agua almacenada. Una práctica sugerida es recoger en un balde el agua que sale fría mientras se calienta la ducha y reutilizarla, por ejemplo, en el sanitario.

Otras acciones incluyen regar las plantas con atomizador o balde, y evitar el lavado de fachadas y andenes a chorro, todas orientadas hacia el consumo responsable. Según la Alcaldía, incorporar estas prácticas no solo ayuda a gestionar de forma más adecuada el agua durante el fenómeno de El Niño, sino que promueve una cultura ambiental preventiva en Bogotá.

En síntesis, la ciudad enfatiza que tanto la gestión institucional como el compromiso individual son determinantes para enfrentar exitosamente los desafíos que implica el descenso de lluvias y la presión sobre los recursos hídricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para ahorrar agua durante el fenómeno de El Niño en Bogotá?

Las recomendaciones, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Alcaldía distrital, incluyen tomar duchas cortas de máximo tres minutos, cerrar la llave cuando no se use el agua, emplear la lavadora solo con carga completa, revisar periódicamente el estado de las tuberías, lavar el carro con balde, limpiar los tanques dos veces al año, reutilizar el agua fría de la ducha, regar plantas con atomizador y evitar lavar fachadas y andenes con manguera.

¿Por qué es importante la participación ciudadana en el cuidado del agua durante el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la participación ciudadana es fundamental, ya que las acciones individuales y comunitarias contribuyen significativamente al ahorro y uso racional del agua; este compromiso ayuda a evitar escenarios de escasez y la posibilidad de enfrentar emergencias en el futuro, especialmente cuando la ciudad experimenta una disminución de lluvias y presión sobre sus fuentes hídricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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