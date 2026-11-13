La desaparición de Lesly Vanessa Rincón Ortiz, una joven de 25 años, mantiene en angustia a sus familiares, quienes desconocen su paradero desde el pasado 31 de octubre en Bogotá.

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Aunque es oriunda de Cali, la mujer se había trasladado a la capital en busca de oportunidades laborales. Actualmente, trabajaba para una empresa encargada de prestar servicios de limpieza en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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En diálogo con Noticias Caracol, Martha Patricia, madre de la joven, relató los últimos momentos en los que tuvo contacto con su hija y explicó por qué la desaparición le resulta extraña.

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Según el testimonio de Martha Patricia, el 31 de octubre habló con Lesly Vanessa por teléfono. Durante esa conversación, la joven le comentó que al día siguiente tendría un cambio de horario en su trabajo y que comenzaría su jornada a las 6:00 de la mañana, hasta el mediodía.

La madre aseguró que no notó ningún comportamiento inusual durante la llamada y que, por el contrario, percibió a su hija tranquila.

“Yo sentí que estaba bien, que tenía buena actitud”, recordó en declaraciones al noticiero.

Después de esa conversación, Lesly salió de su apartaestudio, ubicado en el barrio Zelfita, en la localidad de Fontibón, como lo hacía habitualmente. Sin embargo, el primero de noviembre no se presentó a trabajar ni se comunicó para explicar su ausencia.

La preocupación de la familia aumentó al pasar dos días sin recibir noticias de la joven. Ante la falta de comunicación, Martha Patricia decidió desplazarse hasta el lugar donde vivía su hija para intentar encontrarla.

Al ingresar a la vivienda, encontró varios objetos personales que llamaron su atención, pues permanecían allí pese a que no había información sobre el paradero de Lesly.

“Me preocupé, al segundo día fui hasta el apartaestudio que ella tenía y encontré los documentos, la cédula, la plata, la tarjeta, todos los documentos, los dos celulares y el portátil”, contó la mujer.

Para la madre, las circunstancias resultan especialmente desconcertantes porque, según explicó, su hija no acostumbraba a desaparecer ni a dejar de comunicarse con sus familiares.

También mencionó que le llamó la atención encontrar los dos teléfonos celulares conectados, aunque hasta ahora no ha recibido información que permita establecer qué ocurrió.

Ante la falta de respuestas, Martha Patricia acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente. Además, informó sobre el caso al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la esperanza de obtener alguna información que permita localizar a su hija.

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La mujer indicó que las autoridades han adelantado algunas verificaciones, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad y otras labores de indagación. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido noticias concluyentes.

“Han venido a mirar cámaras, a indagar y hasta el sol de hoy no hemos tenido respuesta”, manifestó a Noticias Caracol.

Mientras continúa la búsqueda, sus allegados hacen un llamado a la ciudadanía para que compartan la información sobre la desaparición y reporten cualquier dato que pueda ayudar a establecer dónde se encuentra Lesly Vanessa.

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