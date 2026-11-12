Un debate sobre la inseguridad en Bogotá terminó en medio de fuertes cuestionamientos al alcalde Carlos Fernando Galán, luego de que abandonara el recinto mientras varios concejales todavía tenían reparos sobre su intervención. El episodio desató una discusión que también involucró al presidente de la corporación.

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La sesión del jueves 12 de noviembre tenía como propósito discutir la posibilidad de recurrir a la asistencia militar para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la capital. Sin embargo, la jornada terminó marcada por los reclamos de los concejales Juan David Quintero y Julián Espinosa, quienes cuestionaron la salida del mandatario distrital.

La inconformidad se presentó después de que Galán respondiera a las intervenciones de los cabildantes. Según explicó el equipo de Quintero a Semana, el alcalde tenía inicialmente 10 minutos para hablar, pero su intervención se extendió durante aproximadamente 40 minutos.

Una vez terminó, el mandatario se retiró del recinto con autorización de la mesa directiva, situación que provocó la reacción de los dos concejales. Ambos le pidieron que regresara para escuchar sus observaciones y responder a los cuestionamientos que tenían sobre las acciones de la Administración Distrital frente a la inseguridad.

El momento de tensión aumentó cuando el presidente del Concejo, Papo Amín, decidió levantar la sesión. La determinación dejó sin espacio para continuar la discusión en el recinto, mientras los cabildantes manifestaban su inconformidad por la manera en que había terminado el encuentro.

#Bogotá | 🔵 Así fue el fuerte rifirrafe en el concejo de Bogotá después de la intervención del alcalde, Carlos Fernando Galán durante la continuación del cabildo abierto sobre la militarización en Bogotá. La tensión se presentó luego de que el presidente del Concejo levantara la sesión y el mandatario distrital saliera del recinto, situación que generó el rechazo de varios cabildantes. — La FM (@lafm) November 12, 2026

Los reclamos de Quintero a Galán por las obras de justicia pendientes

Más allá de la salida del alcalde, Juan David Quintero puso sobre la mesa varios asuntos relacionados con la infraestructura de seguridad y justicia que, según sus cuestionamientos, siguen pendientes en Bogotá.

Entre los puntos mencionados estuvieron la entrega de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba, la construcción de dos Centros Integrales de Justicia y la puesta en funcionamiento del Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda.

El concejal también cuestionó que la discusión sobre seguridad no se concentre únicamente en la presencia de la Fuerza Pública, sino que incluya las herramientas institucionales necesarias para atender los delitos, procesar a los responsables y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Tras lo ocurrido, Quintero publicó un mensaje en el que criticó la decisión del mandatario de retirarse durante la jornada.

“Un bochornoso espectáculo el de hoy que protagonizó el alcalde Carlos Fernando Galán, huye por la puerta de atrás cuando estamos en pleno debate sobre seguridad en el Concejo de Bogotá. Había miles de temas por hablar y no le importó”, manifestó el cabildante.

Papo Amín respondió a los cuestionamientos y explicó por qué levantó la sesión

La controversia también tuvo una respuesta desde la mesa directiva del Concejo. En declaraciones a Semana, Papo Amín defendió el desarrollo de la sesión y sostuvo que se había respetado el orden previsto para el cabildo abierto.

Según explicó, la jornada contemplaba primero las intervenciones de los concejales y posteriormente la respuesta del alcalde. Una vez terminada esa parte, se pasó al punto de ‘Comunicaciones y varios’, espacio que, de acuerdo con su explicación, no estaba destinado a abrir una nueva ronda de debate ni a permitir réplicas frente a la intervención del mandatario.

Por esa razón, Amín consideró que Galán no tenía la obligación de permanecer en el recinto después de responder a los cabildantes. También cuestionó la reacción de Quintero y Espinosa y calificó lo sucedido como un “show para ganar likes”.

El presidente del Concejo agregó que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sí permaneció en el lugar para escuchar las intervenciones correspondientes al siguiente punto del orden del día.

Así, la discusión que buscaba abordar alternativas frente a la inseguridad de Bogotá terminó trasladándose al funcionamiento del Concejo, las garantías de participación de sus integrantes y la relación entre la Administración Distrital y los cabildantes.

Asistí al Cabildo Abierto convocado por el @ConcejoDeBogota sobre la asistencia militar en nuestra ciudad. Escuchamos todas las intervenciones de los concejales y de la ciudadanía que participó, y presentamos los avances que hemos tenido en seguridad y los retos que aún tenemos. Mejorar la seguridad requiere coordinación y trabajo conjunto entre la Alcaldía, Policía, la Fiscalía y el apoyo de las Fuerzas Militares. Mi compromiso siempre será precisamente ese, seguir trabajando con todas las autoridades para que la inseguridad en la ciudad disminuya. Apoyo de las Fuerzas Militares sí, militares reemplazando a la Policía no. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 12, 2026

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