Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Las celebraciones de Navidad en Bogotá para 2026 llegarán con un enfoque único y atractivo, especialmente en el centro comercial y financiero Avenida Chile. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este año la Navidad toma un giro especial al convertirse, más que en una experiencia decorativa, en un homenaje a la literatura. La propuesta, denominada “Navidad literaria”, tiene como propósito central rendir tributo al poder de los relatos, los libros y el acto mismo de la lectura, integrando estos elementos de manera creativa dentro de la tradicional decoración navideña. La inauguración oficial está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026, día en el que residentes y visitantes podrán asistir gratuitamente a un espectáculo musical, a partir de las 5:00 p.m., en la plazoleta exterior del centro comercial.

Sigue a PULZO en Discover

Este concepto literario es consecuencia de los esfuerzos que distintas entidades y espacios, como la Sala de Lectura inaugurada en alianza con Biblored —la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá— han llevado a cabo en la localidad de Chapinero, fomentando el hábito de la lectura y el disfrute por la poesía entre los habitantes de la ciudad. En el escenario externo del centro comercial se erige el Árbol de los Relatos, que simboliza el vínculo entre la Navidad y la literatura, acompañado de arcos luminosos en forma de pluma que evocan los antiguos instrumentos de escritura en pergamino. Además, la fachada estará decorada con luces doradas y elementos inspirados en el mundo de los libros y las letras, invitando a todos a sumergirse en una experiencia narrativa y sensorial.

El recorrido continúa en el interior del centro comercial, donde los asistentes podrán explorar un portal literario en el área central, iluminado por una gran lámpara colgante que simboliza el nacimiento de nuevas historias. Entre los pasillos, las llamadas Escaleras de la Memoria rinden homenaje a los textos que han dado vida a las tradicionales narraciones navideñas, mientras cascadas de luces delimitan los senderos literarios. Por último, en el Hall Gastronómico se instalarán separadores de libros luminosos, inspirados en obras y personajes icónicos de la literatura navideña, creando un ambiente especial para quienes deseen combinar experiencias culinarias con la magia de los relatos. La cita es en la plazoleta del Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, en la carrera 11 con calle 72. Este evento es independiente de la Agenda Distrital de actividades culturales, según la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo será la decoración navideña literaria en Avenida Chile 2026?

La decoración navideña literaria en Avenida Chile incluirá elementos como el Árbol de los Relatos, arcos luminosos de plumas, una fachada iluminada con detalles inspirados en la lectura y espacios internos con portales literarios, Escaleras de la Memoria y separadores de libros luminosos. Todo esto busca rendir homenaje a la literatura y crear una experiencia distinta para las familias visitantes, según la información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Dónde y cuándo podrá disfrutar del evento de Navidad literaria en Bogotá?

El evento de Navidad literaria se realizará en la plazoleta del Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, ubicada en la carrera 11 con calle 72. La inauguración será el viernes 13 de noviembre de 2026, con un show musical gratuito a las 5:00 p.m. El evento no forma parte de la Agenda Distrital de actividades culturales en Bogotá.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.