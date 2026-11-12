Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de Bogotá suma un nuevo evento a su nutrida agenda con la celebración del ‘Festival Raíces Bogotá Andina 2026’. De acuerdo con la información publicada en la plataforma oficial del Distrito y el Teatro El Ensueño, este festival, cuya décima edición se llevará a cabo entre el 13 y el 22 de noviembre de 2026, se perfila como un escenario imprescindible para los apasionados por las músicas andinas y de raíz. La invitación es abierta, pues la entrada será libre durante todos los días del evento y está dirigida tanto para jóvenes como para familias, ya que pueden asistir niños a partir de los cinco años.

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El festival, según detalla su convocatoria, es organizado por la Fundación Social Sembrando Camino, que ha establecido una apuesta permanente por consolidar y fortalecer la circulación de propuestas musicales propias de las regiones andinas. Con este objetivo, a lo largo de sus diez años, la iniciativa ha creado una plataforma artística y pedagógica enfocada en promover tanto la apropiación social de las músicas tradicionales como las expresiones contemporáneas derivadas de estas raíces. Así, no solo se programan presentaciones musicales de agrupaciones emergentes y figuras consolidadas, sino también procesos pedagógicos, encuentros de saberes y espacios destinados a la memoria cultural.

Es importante señalar que, según el portal de Bogotá, el ‘Festival Raíces Bogotá Andina 2026’ pretende no solo fortalecer la identidad local y regional, sino también abrir espacio para la circulación de agrupaciones con trayectoria nacional e internacional. A través de esta estrategia se busca potenciar el sentido de pertenencia, la apropiación ciudadana y el intercambio de saberes entre músicos, comunidades y asistentes. Además de los conciertos, la programación incluye acciones orientadas al fomento de la memoria cultural, mostrando un enfoque integral en el fortalecimiento del tejido social desde la perspectiva artística.”

Como parte de la programación cultural de la ciudad, la agenda del festival representa una oportunidad para quienes desean conocer y disfrutar de las sonoridades andinas, en un espacio emblemático como es el Teatro El Ensueño, en Bogotá. Se resalta que la entrada será completamente libre durante las fechas indicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades y objetivos tiene el Festival Raíces Bogotá Andina 2026?

El ‘Festival Raíces Bogotá Andina 2026’ ofrece una programación que incluye presentaciones musicales de grupos emergentes, artistas consolidados y propuestas ligadas a las músicas andinas y de raíz. Las actividades abarcan procesos formativos, encuentros de saberes y acciones para la memoria cultural, todo ello con la meta de fomentar la circulación, el fortalecimiento y la apropiación social de estas expresiones artísticas, según informa la Fundación Social Sembrando Camino.

¿Dónde y cuándo se realizará el Festival Raíces Bogotá Andina 2026?

Según la información oficial del portal de Bogotá y del Teatro El Ensueño, el Festival Raíces Bogotá Andina 2026 tendrá lugar del 13 al 22 de noviembre de 2026 en el Teatro El Ensueño, un espacio que abrirá sus puertas con entrada libre a quienes deseen asistir, incluyendo niños desde los cinco años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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