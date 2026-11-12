Por: Portal Bogotá

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Este viernes 13 de noviembre de 2026 se programaron cortes de energía en diferentes sectores de Bogotá y en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, las suspensiones se deben a actividades de mantenimiento y mejora en las redes de suministro eléctrico.

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Las interrupciones afectan principalmente barrios de las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Engativá, Puente Aranda, Suba, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Por ejemplo, en la localidad de Antonio Nariño, el corte tiene lugar en el barrio Ciudad Jardín Sur, desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., en el sector comprendido entre la calle 16 sur y la calle 19 sur, y entre la carrera 9 y la carrera 12. En Barrios Unidos, los barrios Colombia y Polo Club tendrán interrupciones entre las 8:00 a. m. y el mediodía, y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., respectivamente, en áreas delimitadas por las calles 70 y 72 con carreras 21 y 23, y calles 83 a 85 con carreras 27 a 29.

Otros barrios, como Bochica en Engativá y La Florida Occidental en Puente Aranda, enfrentan cortes en franjas de varias horas durante la jornada, de acuerdo con Enel Colombia. Llama la atención el caso de Guaymaral, en Suba, donde el servicio será suspendido durante la noche, desde las 6:00 p. m. de este viernes hasta las 6:00 a. m. del sábado, abarcando el área entre calles 234 a 236 y carreras 81 a 86.

En el interior de Cundinamarca, el municipio de Tocancipá también presenta suspensión del suministro eléctrico, con cortes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en sectores comprendidos entre calles 10 y 12, y carreras 5 y 7. Todos estos trabajos programados buscan optimizar la calidad del servicio a largo plazo, según las comunicaciones de Enel Colombia.

La compañía ha compartido una serie de recomendaciones para afrontar estos cortes. Es aconsejable desconectar electrodomésticos para protegerlos de posibles daños, planificar las actividades del día teniendo en cuenta los horarios de interrupción y, sobre todo, evitar abrir la nevera repetidas veces durante el corte para conservar los alimentos en buen estado.

Enel Colombia destaca la importancia de consultar con antelación la programación actualizada de los trabajos, a través de sus canales oficiales y portales institucionales, para minimizar el impacto de estas suspensiones planificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz de Enel Colombia este viernes 13 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, los barrios afectados este viernes incluyen Ciudad Jardín Sur en Antonio Nariño, barrios Colombia y Polo Club en Barrios Unidos, Bochica en Engativá, La Florida Occidental en Puente Aranda, Guaymaral en Suba, Abraham Lincoln en Tunjuelito, Molinos Norte y San Patricio en Usaquén, así como La Cabaña en Usme. La programación incluye franjas horarias definidas y áreas precisas en cada localidad.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia a los usuarios ante los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja que los usuarios desconecten sus electrodomésticos durante las interrupciones para evitar daños, organicen sus actividades considerando los horarios del corte y cuiden la conservación de sus alimentos evitando abrir la nevera repetidamente. Estas sugerencias ayudan a reducir los inconvenientes mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento o mejora en la red eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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