Till Lindemann, vocalista y principal letrista de Rammstein, llegará por primera vez a Colombia con su proyecto solista. El artista alemán se presentará en El Corazón de Bogotá, en un espectáculo que llevará al público por una faceta distinta de su trayectoria musical.

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El anuncio, hecho por Páramo Presenta, representa una oportunidad para los seguidores del rock y el metal industrial de conocer en vivo la propuesta individual de uno de los artistas más reconocidos de la escena musical alemana.

Till Lindemann y su trayectoria fuera de Rammstein

Aunque su nombre está estrechamente ligado a Rammstein, banda alemana con la que alcanzó reconocimiento internacional, Lindemann también ha construido una carrera musical independiente.

Su proyecto solista tomó forma con los álbumes Skills in Pills (2015) y F & M (2019), trabajos que grabó inicialmente junto al productor y multiinstrumentista Peter Tägtgren.

Posteriormente, el artista evolucionó hacia una etapa en la que asumió el liderazgo creativo de su propuesta. En ese recorrido ha desarrollado canciones como ‘Praise Abort’, ‘Fish On’, ‘Steh Auf’, ‘Ich Hasse Kinder’, ‘Sport Frei’ y ‘Zunge’.

Su música combina sonidos contundentes, humor negro, elementos teatrales y una estética provocadora que también caracteriza buena parte de su trabajo artístico.

Un espectáculo que combina música y performance

La propuesta de Lindemann no se limita a interpretar canciones sobre un escenario. Su proyecto individual incorpora elementos visuales y narrativos que buscan convertir cada presentación en una experiencia escénica.

En los últimos años, el alemán ha llevado su espectáculo a importantes escenarios europeos y festivales de gran formato como Hellfest, donde ha presentado una puesta en escena marcada por la teatralidad y la intensidad visual.

Aunque Rammstein continúa siendo el principal referente de su trayectoria musical, su proyecto solista le ha permitido explorar otras dimensiones artísticas y profundizar en intereses relacionados con la música, la literatura y el performance.

¿Cuándo será el concierto de Till Lindemann en Bogotá?

El debut de Till Lindemann en Colombia con su proyecto solista está programado para el domingo 25 de abril de 2027 en El Corazón de Bogotá.

Quienes quieran asistir podrán adquirir sus entradas para público general desde el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., por medio de la plataforma Tuboleta.com.

El concierto representa la llegada al país de una propuesta musical distinta a la que el artista presenta como integrante de Rammstein, pero que conserva buena parte de los elementos sonoros y visuales que han definido su carrera.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.