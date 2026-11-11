Por: Canal Uno

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Don Omar volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras sufrir una recaída de la infección respiratoria que ya había afectado su agenda de conciertos. El cantante puertorriqueño anunció nuevamente la suspensión de tres presentaciones de su gira The Last King World Tour, luego de que su recuperación no avanzara como esperaba.

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A través de sus redes sociales, Don Omar explicó que, después de regresar a los escenarios en California y Arizona, confiaba en que su estado de salud estuviera mejorando. Sin embargo, sufrió una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo ha afectado durante los últimos días.

Por recomendación médica, el artista deberá detener nuevamente sus actividades y guardar reposo. En su mensaje a los seguidores reconoció que necesita tiempo para recuperarse por completo antes de regresar a los escenarios.

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La recaída obligó a modificar las fechas que estaban pendientes de esta etapa de la gira. Los conciertos afectados corresponden a Ontario, California; Las Vegas, Nevada; y Salt Lake City, Utah.

Las tres presentaciones ya habían sido objeto de cambios debido al primer episodio de salud que enfrentó el artista. Por ahora, su equipo trabaja en la reprogramación de los espectáculos y se espera que se anuncien nuevas fechas.

La situación representa un nuevo aplazamiento para los seguidores que habían reorganizado viajes, compromisos y planes para asistir a los conciertos. Don Omar les pidió comprensión y ofreció disculpas por tener que detener nuevamente su gira.

Un problema de salud diferente al cáncer que enfrentó en 2024:

La situación actual no ha sido relacionada públicamente con el cáncer de riñón que Don Omar enfrentó en 2024. En junio de ese año, el cantante reveló que había sido diagnosticado con cáncer y posteriormente informó que se sometió a una cirugía para retirar el tumor y el riñón izquierdo. Tras la intervención, aseguró que se encontraba libre de cáncer.

En esta ocasión, el motivo comunicado por el artista es una infección respiratoria severa, que incluso anteriormente llevó a sus médicos a recomendarle reposo vocal absoluto.

Por ahora, el llamado Rey del Reguetón deberá concentrarse en su recuperación mientras su equipo define las nuevas fechas de los conciertos suspendidos. Su prioridad, según el propio artista, es regresar a los escenarios cuando pueda hacerlo en condiciones adecuadas.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.