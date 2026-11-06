Los seguidores de Don Omar en Colombia tienen una nueva razón para estar pendientes de sus redes sociales. El reguetonero confirmó que este sábado 7 de noviembre habilitará el registro para la preventa de su concierto en el país, como parte de su próximo recorrido por Latinoamérica en 2027.

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El anuncio fue realizado por el propio artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió los horarios en los que estará disponible el enlace para los diferentes países incluidos en su gira.

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La expectativa entre sus fanáticos creció desde que el intérprete anunció, hace un par de meses, que regresaría a Colombia. Ahora, quienes esperan verlo en vivo podrán dar el primer paso para participar en el proceso de preventa.

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¿A qué hora abrirá el registro para la preventa de Don Omar en Colombia?

Según el cronograma publicado por el cantante, los seguidores de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá podrán ingresar al enlace de registro a las 12:30 de la madrugada del sábado 7 de noviembre.

En otros países de la región, los horarios serán diferentes:

México y Centroamérica: viernes 6 de noviembre, desde las 11:30 p. m., hora local.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado 7 de noviembre, a las 12:30 a. m

Argentina, Chile y Paraguay: sábado 7 de noviembre, a las 2:30 a. m., hora local. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DON OMAR aka KONG (@donomar)

El puertorriqueño explicó que dará a conocer los detalles del procedimiento durante una transmisión en vivo que realizará desde el Kia Forum de Los Ángeles, en Estados Unidos.

En sus redes sociales, Don Omar invitó a sus seguidores a conectarse mientras interpreta el tema ‘Reggaeton Latino’, momento en el que compartirá la noticia y las instrucciones para acceder al registro.

“Desde mi concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, estaré transmitiendo EN VIVO durante ‘Reggaeton Latino’ para compartir con ustedes una noticia que sé que llevan mucho tiempo esperando”, anunció el artista.

Por ahora, el llamado es a estar atentos a sus canales oficiales, pues durante esa transmisión se conocerá cómo funcionará el enlace y cuáles serán los pasos para participar en la preventa.

Los clásicos que esperan escuchar los fanáticos en Colombia

El regreso de Don Omar a Latinoamérica genera expectativa entre quienes han seguido su trayectoria y esperan escuchar en directo algunos de los temas que marcaron la historia del reguetón.

Entre las canciones que podrían formar parte de las presentaciones están éxitos como ‘Salió el sol’, ‘Pobre diabla’ y ‘Danza kuduro’, temas que siguen siendo referentes de su repertorio musical.

Aunque todavía se esperan detalles sobre las fechas, los escenarios y la venta de entradas, la apertura del registro representa un nuevo avance en la organización de su visita a Colombia.

El anuncio de la preventa llega después de que el cantante tuviera que modificar parte de su agenda en Estados Unidos por problemas de salud. El pasado 30 de octubre, Don Omar informó que atravesaba una fuerte infección respiratoria y que, debido a que no presentaba una mejoría suficiente, debía continuar en reposo por recomendación médica.

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Por esta razón, aplazó el concierto que tenía programado para ese día en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas y la presentación del 1 de noviembre en el Delta Center de Salt Lake City.

A través de un comunicado, el artista reconoció la expectativa que sus seguidores tenían por esos encuentros y agradeció la comprensión de quienes habían adquirido sus entradas.

“Detrás de cada boleto hay ilusión, planes que hicieron con anticipación, viajes, sacrificios y personas que llevan mucho tiempo esperando este momento. Créanme que nada de eso pasa desapercibido para mí”, expresó.

También manifestó su deseo de reencontrarse pronto con el público y agradeció las muestras de cariño recibidas durante su recuperación.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.