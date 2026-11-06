Shakira volvió a Barranquilla en medio de la preocupación por el estado de salud de su padre, William Mebarak Chadid. La cantante fue captada durante la tarde de este jueves en el norte de la capital del Atlántico, mientras caminaba junto a él y otros acompañantes.

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En un video difundido por Zona Cero se observa a la artista con ropa deportiva, mientras su padre se moviliza en una silla de ruedas. Junto a ellos también estaban tres personas del área de enfermería: dos mujeres y un hombre.

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Desde comienzos de semana circulaban versiones sobre la presencia de la barranquillera en su ciudad natal, pero hasta ahora no se conocían imágenes que permitieran confirmar su visita.

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¿Qué se sabe sobre la salud del papá de Shakira?

La situación tomó mayor relevancia luego de que el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, informara que William Mebarak, de 95 años, habría ingresado a una clínica de Barranquilla y permanecería bajo atención médica.

Según el espacio televisivo, Shakira habría viajado de urgencia a Colombia para acompañar a su familia ante la delicada situación de su padre. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado un diagnóstico oficial ni un parte médico que confirme las razones de una posible hospitalización.

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Por su parte, Infobae Colombia conoció, a través de fuentes cercanas a la artista, que Mebarak se encuentra en su casa. Esta información contrasta con la versión inicial de Al Rojo Vivo, por lo que se espera que en las próximas horas haya nuevos detalles sobre su condición. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento oficial de Shakira o de su entorno familiar sobre este episodio.

Los problemas de salud que ha enfrentado William Mebarak

La salud del padre de la cantante ha generado preocupación en diferentes momentos. En 2024, Mebarak fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía grave y permaneció bajo vigilancia médica durante varios días.

Ese mismo año también enfrentó una hidrocefalia que requirió una intervención quirúrgica en el cerebro. Posteriormente, en mayo de 2026, sufrió un episodio isquémico —una disminución del flujo sanguíneo al cerebro— que motivó su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla.

En aquella oportunidad, permaneció cerca de 24 horas en cuidados intensivos, hasta que su condición se estabilizó. Después, los médicos autorizaron que continuara su recuperación en casa, junto a su esposa, Nidia Ripoll. Así lo reportó Blu Radio, con información de fuentes cercanas a la familia.

Shakira estaría acompañando a su familia en Barranquilla

La visita de la artista ocurre después de una intensa etapa profesional con su gira Las mujeres ya no lloran, que incluyó una residencia de 13 conciertos en Madrid, España, en la que reunió a más de 700.000 espectadores y generó un impacto económico superior a los 200 millones de euros, según los datos suministrados sobre el evento.

Durante esa residencia compartió con figuras como Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap.

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Aunque Shakira ha mantenido una agenda internacional activa, actualmente no tiene presentaciones pendientes de esa gira. Además, el evento que tenía previsto en las Pirámides de Egipto fue aplazado nuevamente.

Por ahora, no se conocen detalles sobre cuánto tiempo permanecerá en Barranquilla ni si realizará otras actividades públicas durante su visita. La atención está puesta en la evolución de William Mebarak y en la información que pueda entregar la familia sobre su estado de salud.

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