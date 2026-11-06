Las críticas que reciben los futbolistas colombianos también dejan huella en las personas que los acompañan fuera de las canchas. Así lo planteó Daniela Ospina al recordar los momentos difíciles que, según contó, atravesaron varias familias durante años por los comentarios de un reconocido periodista deportivo.

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La empresaria cuestionó la manera en que esa persona se habría referido a los jugadores y aseguró que el problema trascendió las discusiones sobre resultados y rendimiento. Para ella, hubo expresiones que no correspondían a una evaluación profesional, sino que estaban cargadas de hostilidad.

“Una de las cosas más dolorosas como familia es soportar a personas como él, que no hablan desde la profesión, sino desde el odio y la destrucción”, manifestó Ospina en su publicación.

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Aunque no escribió el nombre de Carlos Antonio Vélez, el mensaje fue relacionado con el comentarista por sus conocidas críticas a integrantes de la Selección Colombia. La empresaria también hizo referencia a una década de señalamientos y al desgaste que, desde su perspectiva, tuvieron que soportar los allegados de los deportistas.

El reclamo de Daniela Ospina por los comentarios contra los jugadores

En otro apartado de su pronunciamiento, Ospina cuestionó la actitud de quien considera responsable de esos episodios. “Entiendo que no es una mentira, pero ¿por qué tanto odio el de ese señor? Se pasó una década menospreciando todo”, escribió.

Su mensaje no se limitó a recordar lo ocurrido con las generaciones anteriores. También expresó su deseo de que los nuevos futbolistas puedan desarrollar sus carreras sin tener que enfrentar situaciones similares y envió un mensaje de respaldo a quienes comienzan su camino en el fútbol colombiano.

“Mucho amor para las nuevas generaciones y solo espero que este hombre los deje en paz, ya que nos tocó a todas las familias aguantar sus maltratos por años”, agregó.

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Por qué relacionaron sus palabras con Carlos Antonio Vélez

La publicación apareció en medio de las reacciones por la despedida de David Ospina, uno de los referentes históricos de la Selección Colombia. Un día antes, el 4 de noviembre, Carlos Antonio Vélez habló sobre el retiro del arquero en su espacio ‘Palabras Mayores’ y se refirió tanto a su trayectoria como a los resultados deportivos de la Federación Colombiana de Fútbol.

El periodista ha mantenido una postura crítica frente a distintos integrantes del equipo nacional. James Rodríguez también ha sido uno de los futbolistas que ha recibido cuestionamientos públicos de su parte.

La coincidencia entre ese contexto y las palabras de Daniela hizo que su mensaje fuera interpretado como una alusión a Vélez. Sin embargo, no existe una identificación directa en la publicación, pues Ospina se refirió a un hombre sin mencionar su nombre. Tampoco se conocía una respuesta del comentarista a sus declaraciones.

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