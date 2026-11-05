La creadora de contenido Aída Victoria Merlano causó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje dedicado a su hijo Emiliano, en medio de la situación personal que atraviesa por las diferencias con el padre del menor, Juan David Tejada.

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Durante la noche del miércoles 4 de noviembre, la barranquillera publicó varias historias en su cuenta de Instagram en las que se mostró llorando y reconoció que no ha pasado por días fáciles. Según explicó, esta situación también habría afectado su tranquilidad y su estado emocional, razón por la que estuvo menos activa en redes sociales.

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El tema ha generado comentarios en plataformas digitales, especialmente después de que su expareja publicara varios comunicados en los que aseguró desconocer el paradero del niño y no tener información sobre él.

En medio de este panorama, Merlano compartió un carrusel de fotografías y videos junto a Emiliano, quien llamó la atención de los internautas por su crecimiento y apariencia, pues la ‘influencer’ no había publicado tantas imágenes recientes del pequeño.

Sin embargo, más allá de las fotografías, fueron las palabras que acompañaron la publicación las que despertaron diferentes reacciones.

“Darte vida a ti, me dio vida a mí. Eres mi fuerza, mi razón de ser; y si el internet nunca olvida, que nunca olviden que hemos sido felices cada día de nuestra vida juntos”, escribió la creadora de contenido.

El mensaje fue interpretado por algunos seguidores como una muestra de amor hacia su hijo, mientras que otros manifestaron inquietud por el tono sentimental de la publicación y se preguntaron si la ‘influencer’ estaría atravesando alguna situación especialmente difícil.

La publicación recibió numerosos comentarios de personas que le expresaron su apoyo y le desearon tranquilidad en medio de las circunstancias personales que enfrenta.

“Sentí el mensaje tan sentimental y con tanta tristeza, deseo que toda tormenta que estés atravesando pase, que puedas vivir libre, feliz y en paz con tu amado hijo”, escribió una usuaria.

Otros comentarios hicieron referencia a las diferencias que mantiene con Juan David Tejada y expresaron su preocupación por el bienestar de la creadora de contenido.

Uno de los mensajes que también llamó la atención fue el de Diego Camacho, amigo cercano de Merlano, quien manifestó públicamente su respaldo y aseguró que se encargará de que Emiliano conozca, cuando sea mayor, todo lo que su madre ha hecho por él.

“Internet jamás olvidará todo lo que has hecho por Emi, y yo me encargaré de que, cuando sea grande, sepa lo valiente, fuerte y admirable que ha sido su mamá. Que nunca olvide cuánto lo has amado y todo lo que has hecho por verlo feliz”, escribió.

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¿Aída Victoria Merlano se alejaría de su hijo?

A raíz de la publicación, algunos internautas comenzaron a plantear diferentes interpretaciones sobre el mensaje. Incluso, surgieron especulaciones relacionadas con los procesos legales que enfrenta la ‘influencer’ por el caso de su madre, la excongresista Aída Merlano.

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No obstante, Aída Victoria no ha confirmado que exista una decisión de separarse de su hijo ni que esté atravesando una situación que le impida permanecer a su lado. Tampoco ha señalado que su publicación tenga un significado distinto al de expresar el amor que siente por Emiliano.

Por ahora, la creadora de contenido se ha limitado a reconocer que atraviesa días emocionalmente difíciles, mientras sus seguidores continúan pendientes de cualquier pronunciamiento sobre su situación familiar.

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