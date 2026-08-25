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La creadora de contenido digital y su expareja sentimental volvieron a ser tendencia en las plataformas digitales luego de que ‘El Agropecuario’ emitiera un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram exponiendo la situación que vivió a raíz de un permiso para que su hijo Emiliano saliera del país y así pasar unas vacaciones en compañía de su madre.
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Según indicó el hombre, el menor debía ingresar a Colombia el pasado 3 de agosto; sin embargo, esto no sucedió y aseguró que no tuvo en ese momento información exacta sobre su paradero. Ante las acusaciones, la influenciadora le respondió en redes sociales y afirmó que incluso tuvo que darle 40 millones de pesos para obtener el permiso.
Mensaje de Escro, prometido de Aída Victoria, a ‘El Agropecurio’
El ‘streamer’ panameño apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la polémica y enviarle un contundente mensaje a la expareja sentimental de su prometida:
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“¿Usted realmente cree que después de aprovecharse de su hijo para ganar plata o aprovecharse de la mujer mía para sacar plata yo te voy a dar el placer para utilizar mi nombre a ganar plata? Estás muy equivocado. Lo que vos sos es un aprovechado, quieres que ellos te mantengan, que las mujeres te mantengan y ahora parece que quieres que yo te mantenga. O quiere que yo lo lleve de vacaciones y le de un anillo, payaso. Me daría tanto placer partir tu cara, princesa, pero no te voy a dar el gusto“, mencionó.
Posteriormente, se pronunció sobre la millonaria suma de dinero que accedió a entregarle Aída para que pudiera sacar a Emi del país sin tener problemas con el papá, tal y como quedó mencionado en la llamada con el equipo de la joven.
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“Disfruta los 40 palos también porque es la última vez que nosotros le vamos a enviar algo a usted, ¿me entiende?”, dijo.
Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos apoyan a la barranquillera en el caso, otros sacan a colación los escándalos que ha protagonizado con él y otras exparejas sentimentales.
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