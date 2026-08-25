Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

La creadora de contenido digital y su expareja sentimental volvieron a ser tendencia en las plataformas digitales luego de que ‘El Agropecuario’ emitiera un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram exponiendo la situación que vivió a raíz de un permiso para que su hijo Emiliano saliera del país y así pasar unas vacaciones en compañía de su madre.

Sigue a PULZO en Discover

(Mira también: Aída Victoria volvió a la casa en donde creció y reveló que vivió con cinco adultos mayores)

Según indicó el hombre, el menor debía ingresar a Colombia el pasado 3 de agosto; sin embargo, esto no sucedió y aseguró que no tuvo en ese momento información exacta sobre su paradero. Ante las acusaciones, la influenciadora le respondió en redes sociales y afirmó que incluso tuvo que darle 40 millones de pesos para obtener el permiso.

Mensaje de Escro, prometido de Aída Victoria, a ‘El Agropecurio’

El ‘streamer’ panameño apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la polémica y enviarle un contundente mensaje a la expareja sentimental de su prometida:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

“¿Usted realmente cree que después de aprovecharse de su hijo para ganar plata o aprovecharse de la mujer mía para sacar plata yo te voy a dar el placer para utilizar mi nombre a ganar plata? Estás muy equivocado. Lo que vos sos es un aprovechado, quieres que ellos te mantengan, que las mujeres te mantengan y ahora parece que quieres que yo te mantenga. O quiere que yo lo lleve de vacaciones y le de un anillo, payaso. Me daría tanto placer partir tu cara, princesa, pero no te voy a dar el gusto“, mencionó.

Posteriormente, se pronunció sobre la millonaria suma de dinero que accedió a entregarle Aída para que pudiera sacar a Emi del país sin tener problemas con el papá, tal y como quedó mencionado en la llamada con el equipo de la joven.

(Mira también: Aída Victoria dijo que su ex le mandó al Bienestar Familiar tras irse de Colombia un mes)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan David Tejada (@elreydelosagropecuarios_)

“Disfruta los 40 palos también porque es la última vez que nosotros le vamos a enviar algo a usted, ¿me entiende?”, dijo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos apoyan a la barranquillera en el caso, otros sacan a colación los escándalos que ha protagonizado con él y otras exparejas sentimentales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.