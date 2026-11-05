Por: El Espectador

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Margarita García Robayo, reconocida escritora nacida en Cartagena de Indias en 1980, se consagró como la ganadora del prestigioso Premio Herralde de Novela, otorgado por la editorial Anagrama, gracias a su obra Querida Sharik. El libro, que llegará a librerías de América Latina y España el 12 de noviembre, propone una historia que explora el peso de la herencia, la memoria y la identidad. De acuerdo con Juan Pablo Villalobo, uno de los jueces del galardón, la novela se describe como "irreverente e inteligentísima, con una mirada extrañada y una sensibilidad aguda para identificar los conflictos de nuestro tiempo". Narra unas fallidas vacaciones familiares que terminan por ser el viaje personal de una mujer hacia sus orígenes genéticos y hacia una naturaleza apocalíptica.

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El jurado estuvo compuesto también por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón, Marta Sanz y Silvia Sesé, editora de Anagrama. Sesé resaltó la "sorprendente voz narradora" de García Robayo, que consigue mezclar ironía y crudeza con un fuerte compromiso con sus personajes, creando así un texto que "extraña y fascina" y resulta difícil abandonar, según comentó para Anagrama. El reconocimiento no solo premia la destreza narrativa, sino también la capacidad de la autora para adentrarse en aquello que heredan las personas más allá de lo meramente racial o biológico.

Según explicó la propia autora, la novela tiene formato epistolar, es decir, está escrita a modo de correspondencia, y surge tras descubrir, mediante una prueba de ADN, que tenía ascendencia angoleña. Este hallazgo la llevó a pensar en la llegada de sus antepasados al Caribe colombiano, en el contexto del tráfico de esclavos. "Solo hay una manera plausible en la que pudieron llegar de África al Caribe colombiano. Estaba claro", reflexionó García Robayo sobre el pasado familiar y el peso de la historia.

En Querida Sharik, la tensión entre pasado y presente se revela en las vivencias de diversas mujeres de la familia, marcadas por intentos de “blanquearse”, “desteñirse” y “encajar”, procesos que trascienden generaciones. Para la autora, la herencia también implica emociones como la vergüenza y la necesidad de ser aceptado, elementos que se transmiten familiarmente. García Robayo enfatizó su interés en representar el "vicio tan humano que es fabular con nuestras memorias", resaltando la tendencia a construir ficciones como forma de sostenerse y buscar consuelo en el presente.

García Robayo presentó su manuscrito bajo el seudónimo Orika Biohó, compitiendo entre más de dos mil novelas, y ganó el premio dotado con 25.000 euros. Así, la literatura latinoamericana suma una nueva voz relevante que sigue interrogando las raíces y los dilemas actuales de la identidad.

¿De qué trata la novela 'Querida Sharik' de Margarita García Robayo?

La novela ‘Querida Sharik’ de Margarita García Robayo narra unas vacaciones familiares que se transforman en un viaje íntimo de búsqueda de identidad y exploración de los orígenes genéticos y emocionales de la protagonista. La obra utiliza el formato de correspondencia y pone en escena el peso de la herencia, la vergüenza y la necesidad de aceptación, abordando tanto la memoria familiar como los conflictos sociales.

¿Cuál es la importancia del Premio Herralde de Novela en la trayectoria de García Robayo?

El Premio Herralde de Novela otorgado por la editorial Anagrama supone un reconocimiento de gran prestigio en el ámbito literario. Para Margarita García Robayo, este galardón consolida su posición en la literatura latinoamericana al destacar su habilidad para tratar temas profundos y conectar con los lectores a través de una voz original y provocadora, como señaló el jurado durante la elección de la obra ganadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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