El cantante vallenato Poncho Zuleta anunció que se apartará temporalmente de los escenarios y de sus compromisos públicos luego del accidente de tránsito que involucró al bus en el que se movilizaba su hijo, Carlos Alberto Zuleta García, conocido como ‘Kheto Zuleta’.

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A través de un comunicado, el artista explicó que tomó esta decisión para permanecer junto a su familia y acompañar el proceso de recuperación de su hijo, quien resultó herido en el siniestro ocurrido durante la madrugada del 26 de octubre de 2026.

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Según el pronunciamiento, el vehículo cubría la ruta entre Sincelejo y Valledupar cuando se accidentó en el puente sobre el río Ariguaní. El hecho también dejó personas fallecidas y otros integrantes de la agrupación afectados.

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“En medio de este dolor, sentirlos cerca nos ha dado fortaleza para seguir adelante”, expresó Zuleta al agradecer los mensajes de apoyo, las muestras de cariño y las oraciones que ha recibido su familia desde lo ocurrido.

Poncho Zuleta lamentó la muerte de dos integrantes de la agrupación

En el comunicado, el cantante también se refirió a las familias de Geovanny Lobo y Harold Santana, quienes fallecieron en el accidente. A ellas les envió un mensaje de condolencias y manifestó su solidaridad con sus seres queridos.

“Su partida nos duele profundamente, y le pido a Dios que acompañe y les dé fortaleza a sus seres queridos”, expresó el artista.

De igual manera, envió un mensaje de apoyo a los integrantes de la agrupación que resultaron heridos y a sus familias, y aseguró que los tiene presentes en sus oraciones mientras avanzan en sus procesos de recuperación.

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Poncho Zuleta explicó que la suspensión temporal de sus actividades incluye presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y compromisos protocolarios.

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El cantante señaló que los compromisos que ya estaban adquiridos serán reprogramados en coordinación con empresarios y organizadores. Las nuevas fechas, según indicó, se darán a conocer oportunamente.

“Esta pausa no ha sido una decisión fácil, pero necesito acompañar a los míos y recuperar la fortaleza necesaria para regresar con la entrega que ustedes merecen”, manifestó.

Además, confirmó que le fue otorgada una incapacidad médica de 21 días, periodo durante el cual deberá cumplir las recomendaciones de su médico tratante.

Por ahora, el artista aseguró que su prioridad es estar al lado de su hijo y de su familia. También agradeció la comprensión de sus seguidores y pidió respeto por la privacidad que atraviesan en medio de esta situación.

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