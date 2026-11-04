Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca será escenario de la doceava edición del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, que llega acompañado de la tercera versión de su franja infantil, conocida como Oiga Mire Lea Junior. De acuerdo con la información divulgada por la Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’ y respaldada por la Gobernación del Valle del Cauca, la presentación oficial de la programación se celebró el miércoles 4 de noviembre a las 10:00 a. m. en la Cinemateca La Tertulia de Cali.

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La edición de este año adopta una dinámica más extensa, duplicando la duración habitual a diez días continuos: el evento literario iniciará el 20 de noviembre y concluirá el 29 de noviembre de 2026. En palabras de la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras los efectos del sismo ocurrido en agosto pasado, estos espacios culturales son clave para "sanar el tejido social, promover la resiliencia y congregar a las familias en torno a la imaginación, la lectura y la música". De esta forma, la agenda del festival nace con una misión integradora y de reconstrucción social para la región.

El festival estará estructurado en diferentes etapas: del 20 al 22 de noviembre se enfocará en el segmento infantil (Junior), luego, del 23 al 25 de noviembre, la programación se trasladará a diez municipios del departamento y por último, del 25 al 29 de noviembre, se ofrecerá la agenda principal para el público adulto. Además, del 18 al 22 de noviembre, la galería Arteca estará abierta de forma gratuita, presentando obras de reconocidos maestros de la plástica como Fernando Botero, Luis Caballero, Enrique Grau, Alejandro Obregón y Caravaggio.

Según el director de la Biblioteca Departamental, Fernando Tamayo, esta edición pretende ser "el mejor Oiga Mire Lea de la historia", destacando no solo su carácter descentralizado sino la calidad de quienes participarán. Para el público más joven, la Comicteca de la biblioteca será el escenario de talleres de cómic, funciones teatrales, espectáculos de títeres y la presentación de la agrupación de rock infantil Tu Rockcito, con el respaldo de la Fundación Pombo.

La convocatoria cultural agrupará a más de 200 figuras, entre las que se cuentan 13 invitados internacionales de alto reconocimiento, como Guillermo Arriaga, Nona Fernández y Pablo Di Marco. Las actividades se distribuirán entre la Biblioteca Departamental, auditorios universitarios, el Museo La Tertulia y otros municipios, permitiendo una verdadera integración del departamento en torno a la literatura y las artes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacadas tendrá el Festival Oiga Mire Lea 2026 en el Valle del Cauca?

El festival incluirá talleres de cómic, funciones de títeres, espectáculos musicales infantiles, showcases artísticos en la galería Arteca y la presencia de destacados escritores internacionales, así como actividades en varios municipios y escenarios académicos y culturales del departamento.

¿Por qué el Festival Oiga Mire Lea es considerado importante para la recuperación social en el Valle del Cauca?

De acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras el sismo registrado en agosto, el festival es esencial para fortalecer el tejido social, fomentar la resiliencia y reunir a las familias en torno a la literatura, la imaginación y la música, convirtiéndose en un espacio de encuentro y reconstrucción colectiva.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.