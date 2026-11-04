Un nuevo ataque contra la infraestructura de un peaje encendió las alertas en el suroccidente del país. Esta vez, el blanco fue el peaje de Mediacanoa, ubicado en la vía que comunica a Cali con Buga, en el Valle del Cauca, donde en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre fue lanzado un artefacto explosivo que causó daños materiales, aunque no dejó personas heridas.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Valle, el hecho ocurrió hacia las 3:45 a. m., en el kilómetro 36+500, en jurisdicción de Yotoco. La información preliminar señala que dos personas que se movilizaban en una motocicleta roja, en sentido Mediacanoa–Yumbo, habrían arrojado el explosivo contra las instalaciones y escapado después de la detonación.

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La explosión afectó la parte superior de dos carriles del peaje y provocó la caída del cielo raso en el paso destinado exclusivamente a motocicletas. Aunque la emergencia obligó a restringir temporalmente la movilidad por este corredor, las autoridades confirmaron que el tránsito ya fue restablecido y funciona con normalidad. Unidades de la Policía permanecen en el sector para reforzar la seguridad y recoger pruebas que permitan identificar a los responsables.

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La institución confirmó que no hubo personas lesionadas y anunció que adelanta las labores para establecer las circunstancias del atentado. En un comunicado, rechazó el ataque por poner en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, y aseguró que trabaja con otras autoridades para proteger a los usuarios de las carreteras del departamento.

El atentado en Mediacanoa se conoce en medio de una seguidilla de ataques contra infraestructura de peajes en el vecino departamento del Cauca. Allí, el peaje El Mango, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción de La Sierra, ha sido blanco de dos explosiones en menos de veinte días, hechos que han afectado tanto las instalaciones como a trabajadores y habitantes de la zona.

El primer ataque ocurrió el 12 de octubre, cuando integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, activaron un vehículo cargado con explosivos en el área de recaudo. La detonación destruyó la infraestructura del peaje, dejó cinco trabajadores heridos y ocasionó daños en cerca de 20 viviendas cercanas. Tras ese hecho, el Instituto Nacional de Vías habilitó casetas provisionales para recuperar el cobro del tránsito por la vía Panamericana.

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Sin embargo, la violencia volvió a ese punto el sábado 31 de octubre, cuando una motocicleta acondicionada con explosivos estalló cerca de las instalaciones provisionales. La segunda detonación no dejó muertos, pero dos empleadas sufrieron lesiones por aturdimiento y el paso vehicular hacia el sur del país tuvo que suspenderse temporalmente. Las autoridades han señalado presuntos vínculos de estos ataques con disidencias de las Farc, aunque las investigaciones deben establecer responsabilidades.

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