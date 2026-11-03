Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026, el departamento del Tolima experimentó un intenso movimiento sísmico. Según datos entregados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo principal se produjo a las 4:13 de la mañana, tuvo una magnitud de 5,6 y su epicentro se localizó en el municipio de Chaparral, a una profundidad superficial estimada en 19 kilómetros. Este evento no solo afectó a Tolima, sino que fue sentido en diferentes regiones del país, de acuerdo con los reportes del SGC, evidenciando el amplio alcance del temblor en el territorio nacional.

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Las cabeceras municipales más cercanas al punto de origen del sismo fueron Roncesvalles y San Antonio, ubicadas a 17 kilómetros del epicentro, seguidas de Chaparral, que se encuentra a 22 kilómetros. La intensidad del temblor se manifestó sobre todo en estas zonas, donde los habitantes reaccionaron con inquietud, mientras que en otras regiones del país, como Bogotá y el Valle del Cauca, se sintieron las repercusiones del movimiento telúrico. Según información oficial de la Red Sismológica Nacional, hasta las 7:25 de la mañana se habían registrado cinco réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 2,1 y 3,5.

El impacto del sismo fue evidente no solo en movimientos posteriores, sino también en la cantidad de reportes recibidos. De acuerdo con el SGC, superaron los 4.500 reportes provenientes de distintas zonas, resaltando la preocupación y la alta percepción del evento en la población. Posteriormente, a las 8:16 de la mañana, la entidad anunció otro sismo localizado nuevamente en Chaparral, de magnitud 3,1 y con profundidad superficial, e invitó a quienes sintieron el movimiento a reportarlo a través de sus canales oficiales para mantener un monitoreo preciso.

El SGC recordó que Tolima está atravesado por diversas fallas geológicas activas, lo que explica la frecuencia de este tipo de eventos en la región. Por ello, la Red Sismológica Nacional continúa con la observación constante para brindar información oportuna a la ciudadanía. Finalmente, aconsejaron mantener la calma, seguir las orientaciones de las autoridades locales y evitar divulgar información sin verificar para prevenir confusión entre los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomienda el Servicio Geológico Colombiano tras un sismo en Tolima?

El Servicio Geológico Colombiano aconseja mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades locales y abstenerse de compartir información no verificada después de un evento sísmico. Estas recomendaciones buscan evitar rumores y mitigar el pánico en la población, así como facilitar la respuesta adecuada de los organismos encargados.

¿Por qué Tolima presenta actividad sísmica frecuente según el SGC?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el departamento de Tolima atraviesa varias fallas geológicas activas, lo que incrementa la probabilidad de sismos en la zona. Por este motivo, la Red Sismológica Nacional mantiene un monitoreo continuo sobre los movimientos registrados en el área.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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